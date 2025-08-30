Se supo la verdad: quíen es el hombre con el que Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez

La novela entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tiene un nuevo capítulo. Ahora porque en los programas de chimentos nacionales dieron a conocer “el verdadero” nombre del tercero en discordia que hubo en su relación.

Pepe Ochoa reveló el nombre del famoso “rándom” que apareció en la vida de la actriz después de su separación : Ulises , un joven de 20 años que, según contaron, no fue el tercero en discordia porque lo conoció recién después de la ruptura.

El dato que sorprendió a todos es que el encuentro entre Gime y Ulises se dio cuando ella ya estaba separada de Nico y había regresado de un viaje por Europa.

image Gimena Accardi, en el centro de la polémica por serle infiel a Nico Vázquez.

Es decir, la aparición de este chico no habría sido el motivo de la ruptura, aunque sí generó revuelo en el entorno de la expareja.

Según detallaron en el programa, Gimena Accardi conoció a Ulises en un avión, cuando volvía de España. El joven, que está por cumplir 21 años, es estudiante, deportista y pertenece a un club muy conocido. Además, su familia tiene una situación económica acomodada.

El relato de los panelistas fue claro: “Cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon y ella le dijo ‘escribime’. Ulises dudó, pero finalmente aceptó y le escribió. Tuvieron dos encuentros casuales”.