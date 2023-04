Se separaron Juliana y Maxi de "Gran Hermano": los motivos

“Estos días con el Negri vamos a estar un poco separados. Él tiene una propuesta muy linda en Córdoba y yo en Buenos Aires, así que ojalá nos vaya muy bien”, escribió en su cuenta oficial de Twitter la ex participante de “Gran Hermano”.

El comentario generó, de inmediato, fuertes rumores de separación entre Maxi y Juliana, porque muchos cibernautas hicieron notar, con preocupación y dolor que, en casos así, es cuando se producen los engaños que llevan a la ruptura de las parejas.

Una persona fue extraordinariamente directa a la hora de exponer esta posición, con cinco palabras que generaron mucho impacto: “Momento ideal para la corneada”.

Un hombre prefirió usar la ironía y expresó: “Estos ya vieron que la pareja no garpa y se pelearon”.

Juliana reaccionó rápidamente al ataque de los haters, dejando claro que está cansada de sufrir la agresión de los cibernautas por el gran vínculo que tiene con su pareja: “Qué violenta está la gente, siento que no son felices, cargan un odio que me da hasta miedito. Amén y cuiden mucho a las personas que los quieren”.

La joven ya había sido noticia, días atrás, cuando apuntó directamente contra sus jefes de “Gran Hermano” y dio a entender (sin decirlo de manera específica, pero sugiriéndolo claramente) que en el reality show de Telefe estaba todo arreglado, incluyendo su salida y posterior retorno: “Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió ni nada”.

