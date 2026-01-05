lunes 5 de enero 2026

Nuevo escándalo

Se filtraron los mensajes privados que Martín Demichelis le habría mandado a una modelo

El periodista Ángel de Brito mostró las capturas de las historias en las que Camila Debenedetti expuso los chats con el ex DT de River.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el periodista Ángel de Brito publicara las capturas de los mensajes que el exfutbolista le habría mandado a la modelo Camila Debenedetti.

Según mostró el periodista de espectáculos, la conversación entre ambos se dio a través de Instagram, y fue ella quien inició el intercambio.

“Soy Cami”, le escribió la modelo en un primer mensaje que parecía darse luego de un encuentro personalmente.

image

Acto seguido, a altas horas de la madrugada, Demichelis respondió: “Cami. Me encantas nena. Qué manera de mirarte. Sos un fuego, nena”.

Estos mensajes habrían sido publicados por la modelo en la sección de “Mejores Amigos” de Instagram, y fue a partir de ahí que llegaron a estar en manos de Ángel de Brito.

En medio de los rumores con Ian Lucas, Evangelina Anderson le hizo un inesperado guiño a Martín Demichelis

El 21 de diciembre, Evangelina Anderson volvió a llamar la atención en las redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. En medio de los rumores que la vinculan con el influencer Ian Lucas, la modelo compartió un inesperado posteo dedicado a Martín Demichelis, justo en una fecha especial para el exfutbolista.

A través de sus historias de Instagram, la mediática reposteó una publicación que había subido su hija mayor, Lola. En la imagen familiar se la puede ver a ella junto a Demichelis y a los tres nenes que tienen en común.

El dato curioso es que la publicación fue compartida el día del cumpleaños de Martín, lo que muchos interpretaron como una señal de cercanía y apoyo.

image

Este gesto sorprendió a varios de sus seguidores porque se dio en medio de los rumores de romance de Evangelina con Ian Lucas, con quien compartió las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

Sin embargo, la publicación dejó en claro que más allá de los rumores, Anderson eligió destacar el vínculo familiar y acompañar a Demichelis en una fecha importante.

