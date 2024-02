Santiago del Moro se quebró en vivo y tuvo que parar Gran Hermano: "Un minuto por favor"

En las imágenes se pudo ver a las parejas y amistades que ha formado el reality a lo largo de toda su historia en Argentina. En esas imágenes se pudo ver a Silvina Luna confesándole su amor a Pablo Heredia en la edición del 2001. "Estoy enamorada de vos", le decía la ahora fallecida ex actriz al otro participante.

Al volver al piso, Santiago del Moro se veía visiblemente emocionado y llorando tuvo que pedirle a la tribuna un minuto porque no podía seguir conduciendo el programa.

"Un minuto, por favor un minuto", pedía el conductor ante los gritos de la tribuna del show. "Les quiero contar algo personal, no soy una persona que llora fácil, me cuesta mucho. Me emocioné cuando la vi a Silvina Luna. Tiene que ver con la historia de este programa. Tengo tantas cosas para decir y es la emoción. Me vuelvo a emocionar ahora cuando la veo, no lo puedo creer. Un abrazo a su familia", dijo.

Mirá cómo se emocionó en vivo Santiago del Moro por Silvina Luna