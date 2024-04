Sandra Mihanovich vuelve a San Juan y sorteamos entradas para que no te la pierdas

Tiempo de San Juan sorteará entradas para que la disfrutes. A continuación en link para participar. Mucha suerte.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Sorteo Llega Sandra Mianovich a Complejo Juan Victoria con su gira "Poner el cuerpo" y podes ir a verla! En Tiempo de San Juan sorteamos entradas para que puedas ir a disfrutar de una velada de la mano de una de las voces más iconicas de Argentina. ¿Cómo participar? Seguí a @tiempodesanjuan Comentá esta publicación con las tres últimas cifras de tu DNI Si compartís este post y nos arrobas, sumas más chances para ganar. Sorteamos el 10 de mayo y anunciaremos los ganadores en Stories Mucha suerte #sorteo #sandramihanovich #premios #sanjuan #tiempodesanjuan IMPORTANTE En caso de no respetar las consignas de este sorteo, el mismo volverá a realizarse hasta coincidir con ganadores que cumplan los requisitos pedidos. Si aquellos que resultan ganadores no responden, pierden el derecho al premio. Cabe recordar que Tiempo de San Juan no solicita en ningún momento información personal ni de cuentas bancarias a ningún participante."