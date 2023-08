Salud de Silvina Luna: conmovedor pedido de Ximena Capristo

El mensaje del hermano de la modelo fue contundente: “La van a volver a intubar, tiene mucha agua en los pulmones, por eso volvió a terapia intensiva. No está reaccionando a los tratamientos, está muy débil, su estado empeoró, es muy crítico y está muy delicada”. Según destacó Yanina, “Ángel es el único periodista que habla con el hermano. Él está muy mal, muy triste por la situación de Silvina y también por todas las pavadas que se dijeron, como que ella comía por si sola o que ponía aceites esenciales en la habitación”.

Ante este panorama, Marixa Balli sintió mucha tristeza y comenzó a llorar en vivo y lo expresó en el aire del programa: “Me da mucha pena que por una cirugía, por un conchudo, una chica tan joven esté transitando esta situación”, dijo entre lágrimas “Es terrible”, intervino Yanina al tiempo en que Balli agregó: “Un hermano que no puede tomar ningún tipo de decisión por el dolor”.

OK.jpg

A partir de estos dichos, Yanina le preguntó a Marixa cuál es el vínculo que mantiene con Silvina Luna. “No era amiga, pero no lo entiendo. ¿Cómo un cirujano puede hacer esto? Alguien que elige entrar al quirófano para embellecerse, para que le cambie la vida para mejor. No entiendo a la Justicia”, respondió la panelista.

Es en medio de este panorama que quien se refirió al tema fue Ximena Capristo, amiga personal de Luna, quien a través de su cuenta de instagram publicó un particular mensaje que llegó al corazón de todos: “Dios ha visto tu vida, conoce de tus sueños y tus batallas. Él estará contigo, te abrirá los caminos y te dará su bendición y será tan grande que superará todo aquello que siempre has pedido”. Para finalizar, dos palabras necesarias en medio de esta situación: “Fuerza y fe”.

En las últimas horas fue Gustavo Conti, también amigo de la modelo luego de que se conocieran en la segunda edición local de Gran Hermano, quien se refirió a su cuadro. Lo hizo en diálogo con Pablo Layus y dio detalles en términos muy fuertes. “Está recuperándose muy de a poquito, es muy lento el proceso. No está bueno y la está pasando como el orto, perdón la expresión”, comenzó expresando la pareja de Capristo.

“Imaginate una persona con la movilidad que tenía Silvina Luna en su vida y de repente encontrarse en una cama postrada... No está bueno. No me gusta que digan que está bárbara, porque no está bárbara, está hecha mierda, la está pasando como el orto, está peleando por su vida todos los días un poco”, agregó el actor al respecto de algunas versiones que hablaban de una recuperación.

FUENTE: Infobae