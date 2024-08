Sabrina Rojas enloqueció cuando le nombraron a Luciano Castro y destrozó a su nueva novia

Sabrina reconoció: “Yo entiendo que lo único que interesa es solo cuando hablo de Luciano, pero no me pongan a mí de obsesiva porque estoy dándoles la nota con buena onda. Podría no hablar, y contesto todo. Pero cuando vuelven al piso dicen: ‘Podría no hablar’. Bueno, ¡entonces no hablo!”.

Consultada por un posible encuentro con Griselda Siciliani, actual pareja de su ex, la modelo fue contundente: “No me interesa, nada. O sea... todo bien lo digo. Todo bien si la veo, todo bien si no la veo. Queda horrible si digo que no me interesa conocerla, pero tampoco queda bien si digo que me interesa. La verdad es que me chupa un hue**”.

La opinión de Facundo Ventura

El hijo de Luis Ventura, que trabaja como panelista de Yuyito González en el ciclo “Empezar el día”, también apuntó contra Sabrina Roja y fue durísimo: “Para mí, ella le tomó el gustito a la cámara, y sabe que cuando dice algo de Luciano Castro tiene cincuenta periodistas en la puerta, esperándola”.

El joven remarcó: “Porque esa es una historia que ya pasó, se terminó hace tiempo. Si Luciano Castro no se mete en las relaciones de Sabrina Rojas, y no anda mirando con quién sale. ¡Ya está! Ahora él está con Griselda Siciliani, con quien ya había tenido una historia. Y los hombres no siempre son infieles, doy fe que puede pasar que con algunas sí y con otras no. Creo que anteriormente estaba mal visto que una mujer engañara a un hombre, pero si era al revés era el más capo. Pero eso cambió”.