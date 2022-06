Rodrigo De Paul respondió un cuestionario picante en TV

Rodrigo de Paul en una de las figuras del deporte y el espectáculo más populares en los últimos tiempos. Gracias a su enorme rendimiento en la selección argentina, el ex volante de Racing Club es uno de los favoritos de Lionel Scaloni para aportar a llegar a las instancias decisivas del próximo Mundial en Qatar, en compañía de Lionel Messi y demás estrellas.

¿Qué pasó? Rodrigo De Paul se acerca a su ex y se aleja de Tini Stoessel

No obstante, no solo está en la mira mediática solo por sus capacidades futbolísticas, ahora De Paul también es famoso por ser la actual pareja de Tini Stoessel, una de las cantantes más importantes de la actualidad en Argentina y de su género en todo el mundo. Po eso en el programa Nunca es tan tarde que se emite todas las noches en Telefe y al que fue invitado especialmente por Germán Paoloski, fue entrevistado y cruzado de manera bien picante y así se animó as responder.