Robo a tres modelos de los camarines de un canal de televisión

De esta manera, el conductor del programa fue contundente y explicó cómo fue la situación: "El miércoles, nos escribe Marcela Feudale que fueron a comprar cosas con su mamá, y se dio cuenta que no tenía efectivo en su tarjeta de débito. Le pareció raro porque ella tenía en su cuenta".

"Si no me falla la memoria, quiso gastar 90.000 pesos y no estaban. Revisa un poco su cartera y le faltaban 10.000 que tenía en un monedero. Y no había ido a otro lugar que a LAM la noche anterior, y después salió con su mamá de su casa, así que era imposible que le hayan robado en otro lugar, así que nos avisó a la producción del programa que le faltaba dinero", continuó diciendo.

Por un lado, aclaró lo que hicieron cuando se enteraron de esta desgracia: "Las chicas están divididas por camarines, y cuando le preguntamos a las chicas si les faltaba algo, y empezaron a aparecer los faltantes. Vino Estefi Berardi, me dice 'me revisaron toda la cartera, me la dieron vuelta, yo a la tarjeta de crédito las guardo en determinado lugar y no estaban. Le faltaban solo 2.000 pesos, era poco".

"Ese día había venido Mónica Farro de angelita, invitada. Le avisamos que a las chicas les faltó dinero, y sí. Le habían agarrado una de sus tarjetas y le habían hecho compras online por 150.000 lucas por Mercado Pago", afirmó.

Además, expresó: "La persona que lo hizo, las choreo o le sacan fotos y las vinculan a sus cuentas de Mercado Pago".

Por otro lado, aseguró que las panelistas hicieron la denuncia: "Entonces le dijimos a las chicas que vayan y hagan la denuncia. Y bueno, fueron a hacer la denuncia policial. El canal inmediatamente repuso el dinero que le faltaban las chicas porque había pasado adentro del canal, pero todo el garrón de este episodio no es común que te roben en un camarín de un canal".

"Hoy me despierto, el canal dijo que no trasciendan... a quién acusan primero cuando pasan los robos en canales o empresas? A la gente de seguridad, a la de limpieza. Son todas chicas divinas, no querían que trascienda. Nos pidieron que nos callemos, que no hagamos show de todo esto", remarcó.

"Yo lo hubiera contado el primer día la verdad, al estilo LAM. Y hoy estaba desayunando, tomando mate, pongo América y la veo a Pamela David diciendo que le robaron a Mónica Farro y empezaron a contar toda la información", lanzó.

Para finalizar, el conductor reveló quiénes son las personas que estuvieron en ese preciso momento en el programa, y dijo: "Ese día no hubo mucha gente. Ese día vinieron al programa Morena Rial y Luisa Albinoni. Luisa vino directamente al estudio ya producida, no se cambió".

"Y Morena Rial sí había estado en ese camarín particularmente. No la podemos acusar, y además las cámaras están los pasillos, no están dentro del camarín", concluyó Ángel de Brito.

La denuncia de Mónica Forro tras el robo en los camarines de LAM

Lío Pecoraro publicó la denuncia que hizo Mónica Farro en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual manifiesta que la última vez que usó su tarjeta de débito fue en una farmacia el pasado 22 de mayo, y asegura haberla guardado.

Además, remarcó que no fue hasta este jueves 8 de junio a la mañana que entró a Home Banking de su banco y se dio cuenta de que había cuatro transacciones que desconocían y sumaban un monto de 143.451 pesos. Exitoína pudo saber que Feudale también estaría afectada por la situación y que le habrían sacado 150 mil pesos.

"Faltan muchas cosas que decir. Están investigando las cámaras, pero nadie dice otro nombre. Le robaron durante el programa LAM en America TV. Mónica Farro y Marcela Feudale las perjudicadas. A Estefanía Berardi le revolvieron todo. Una de las invitadas fue Morena Rial", concluyó Lío.

Ángel de Brito respondió al tuit con el que Laura Ubfal se hizo eco de la noticia y agregó un pícaro: "Yo no fui jajaja".

Fuente: Exitoína