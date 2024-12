Roberto García Moritán sigue hablando de Pampíta y ahora contó cómo le afectó

Fue entonces cuando Marcela Tauro le preguntó si le había sorprendido la separación. Tras unos segundos de reflexión, el economista comentó: “Puede ser. Me sorprendió el nivel de intensidad de los medios, la mala leche, la mentira. Y por supuesto, esto tiene repercusiones. Afectó mi matrimonio, vínculos con amigos y mi trabajo. Yo amaba mi trabajo con todo mi corazón. Y lo hacía con muchísima vocación. Pero bueno, la vida te propone estos desafíos. Y hoy estoy preparándome para una nueva vida”.

Así las cosas, el equipo de Intrusos le preguntó si lo habían echado de su trabajo a raíz de los diferentes rumores que habían circulado respecto a causas de corrupción. “Yo me vi un poco forzado a tener que renunciar. Yo amaba mi laburo, pero estaban operando a mis padres, habían metido a mis hermanos. Se habían metido con mis hijos, con mis amigos, con la gente que trabajaba conmigo. Estaba perjudicando al gobierno del que yo era parte. De hecho, renuncio y al poco tiempo se dejó de hablar. Con tanta mala leche se cayeron las causas que me habían inventado a los pocos días. Lo de Catamarca, de repente el juez sale a decir que no tenía absolutamente nada que ver. O sea, fue muy obvia la operación”, sostuvo Roberto.

Con la idea de indagar más, el panel le preguntó qué tipo de relación mantiene actualmente con Pampita. “¿Se llevan bien o son como Icardi y Wanda que no se hablan?”, consultó Tauro. Entre risas, Moritán comentó: “No, me encanta la comparación, pero hay que reconocer que para nosotros lo único importante son los chicos. El amor que tengo por nuestra familia hace que yo nunca vaya a hablar de Caro. Y si lo hago alguna vez solo recordando lo maravillosa persona que es. No tengo nada más que decir”.

Fue entonces cuando los panelistas le consultaron por las causas que determinaron el final de su vínculo con Ardohain. “¿Y qué pasó el 20 de septiembre?”, dijo uno de los periodistas. Con tono tranquilo, el economista eligió responder: “Puede ser en algún momento. El tiempo termina siendo el que revela la verdad y determina quién es cada uno. Y me parece que es hora de empezar a ver las conductas de las personas que terminan definiendo siempre quién es quién”.