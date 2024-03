Repudiable comentario de Agostina de Gran Hermano: se burló del atentado a la AMIA y podría ser expulsada

¡Políticamente incorrecto! Duro cruce entre Flor de la V y Pampito: "No sos mujer"

Todo sucedió en la cocina de la casa, mientras la participante lavaba los platos junto a Bautista que le ayudaba con el secado y el orden. En un momento, el uruguayo le avisó que dejaba por un rato su lugar y le avisó que iba en busca de unas golosinas. “Andá, si no vuelan. Como la AMIA ”, expresó en relación al atentado a la mutual judía en el que murieron 85 personas y del que en junio se cumplirán 30 años. Se trata del peor atentado terrorista que vivió la Argentina , que continúa impune a pesar del paso del tiempo y por el que las víctimas están cansadas de seguir esperando Justicia .

Después de su repudiable comentario, se produjo un silencio entre sus compañeros y luego continuaron con la dinámica de la casa. Pero fuera del reality sus palabras no pasaron desapercibidas y las redes sociales manifestaron el repudio por su desafortunada alusión. El fragmento se replicó en X, la red antes conocido como Twitter, y los internautas reflexionaron sobre cómo podría afectar en la gala de nominación del domingo.

Antes de este episodio, las tendencias en las redes apuntaban a Lisandro como el principal candidato a dejar la casa por el voto de la gente y Agostina venía segunda en las mediciones. Vale recordar que la placa había quedado conformada por Bautista, Joel, Furia e Isabel, además de Lisandro y Agostina. En su rol de líder, luego de haberse impuesto en la prueba semanal, Nicolás optó por salvar a Bautista y subir a esa posición a Virginia.

Pero con sus desafortunadas declaraciones, la policía se perfila como la posible próxima eliminada, a juzgar por las repercusiones que tuvieron en las redes. Tanto el perfil oficial de El Ejército de LAM, como el periodista Agus Rey y otras cuentas que siguen al programa difundieron las imágenes con el repudio del caso, por lo que la tendencia puede cambiar en las próximas horas.

En el comienzo de la semana, Agostina se había llevado una ingrata sorpresa con el regreso de Cata Gorostidi. No bien la joven entró por la puerta de entrada al patio de la casa, la policía corrió a su encuentro, con tanta mala suerte que en la corrida hacia ella se cayó en el trayecto, lastimándose la pierna. Sin embargo, Cata la saludó fríamente y abrazó a Furia, quien por estos días se convirtió en la enemiga de Agostina, quien se mostró muy afectada por la indiferencia de quien había sido su amiga hasta el momento de abandonar el juego.

“Estoy devastada”, les dijo a sus compañeros en la habitación de los varones, tirada en la cama. “Me dolió, si bien podía esperarme esto no pensé que iba a pasar”, continuó la joven llorando. Luego, fue al confesionario y allí se explayó otra vez con esta situación que estaba viviendo. “Me duele mucho la reacción que tuvo Cata hacia mí”, comenzó diciendo mientras se tapaba los ojos por las lágrimas. “Me sentí que vino como directo a jugar con Furia, encontrarme con algo totalmente diferente como que me dolió”, expresó visiblemente emocionada. “Siempre habló de valores, siempre habló de ser uno mismo y yo creo que jamás le fallé como persona a ella. Y pienso a ver, en qué fallé, y no entiendo”, agregó.