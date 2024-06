Quisieron apuñalar a una de las figuras del último Gran Hermano antes de su visita a San Juan

Come o no come pechugas

Come o no come pechugas "Tengo algo para vos": así fue el esperado encuentro entre Gastón Edul y Nati Jota en Miami

El ex hermanito, que este viernes por la noche estará haciendo presencia en un boliche sanjuanin o, reveló que estuvo a punto de ser acuchillado: “ En un momento hubo un cruce con unos pibes que estaban ahí, uno me mostró un cuchillo y me pegué un cagazo . Yo no tengo problema, pero, ¿mira si tengo que reaccionar? Si reacciono es: ‘Licha de GH reaccionó y se peleó con un pibe’. Tenía todas las de perder”.

image.png

Como consecuencia de esa situación (y de la presión que ya tenía encima), Lisandro comenzó a sufrir ataques de pánico: “No fue solo por eso en particular, sino también por no tener tiempo para hacer mis cosas, yo no sabía decirle que no a algo, me invitaban y decía que sí. Entonces dije: ‘Voy a empezar a cuidarme a mí’”.

Sobre su salida de “Gran hermano”, el joven fue sincero y reconoció que, en un momento, perdió todo su interés en el juego, lo que terminó favoreciendo a Juliana “Furia” Scaglione: “Me faltó creérmela un poco más. Yo fui tres veces a placa contra Furia. Dos veces salí primero. Ella quedaba segunda. En esas dos placas le termino ganando y en la tercera que me voy yo estaba apagado. Yo no pedí apoyo, no le pedí a la gente que la votara. Yo tuve un juego mucho más pasivo. Me faltó actitud”.

Y agregó: “Es muy difícil convivir con Furia porque te lleva a los límites. Vos te podés llevar bien en la medida que ella quiera. Yo lo entendí mejor afuera y ella adentro. Pasa que cuando te agarra de punto, tenés que estar ahí. Ella se lo tomó a modo de risa todo el tiempo, el que se hacía el problema en la casa era yo. A mí todo me estresaba, yo entendí el juego cuando estaba afuera. Igual no cambiaría nada, yo fui genuino”.