Quiénes son y para quién trabajan "Las Julietas", el grupo de espionaje ilegal al que pertenecería Sofía Clerici

“Hay que ser cuidadosos porque esto nace a partir de una causa por espionaje ilegal . Se hizo un allanamiento y encontraron que había gente que estaba haciendo espionaje ilegal sobre determinadas personas”, comenzó su relato la conductora.

Manguel explicó: “Se nombra a gente muy conocida que trabaja en inteligencia, se nombra a ‘Las Julietas’ que es un apodo que se les pone a las mujeres que infiltran los servicios de inteligencia para obtener información de hombres muy conocidos ”.

La periodista recordó que no es la primera vez que Sofía Clerici hace algo así y citó que, años atrás, la vincularon con Daniel Scioli: “Yo les puedo nombrar un montón de funcionarios que se vieron implicados con este tipo de mujeres, lo que no entiendo es cómo caen porque son pocas, son muy conocidas en el mismo circuito de señores, y me parece raro que pese a que uno cayó hace cuatro años (en referencia a Scioli) otro caiga hoy”.

A Sofía Clérici le gustan los políticos: su vínculo con Daniel Scioli y un escandalete vintage

Manguel explicó cómo identificar a las famosas que forman parte de “Las Julietas”: “ Las chicas se sacan siempre una foto arriba de un cisne gigante de goma inflable . Hoy muchas de las nombradas en la causa las borraron, pero significa ‘yo en esta entro’ . Son mujeres muy inteligentes, sumamente exuberantes ”.

Su función, según la periodista, es muy clara: “Se infiltran para saber con quién se encuentran los políticos, con quién se juntan, qué lugares frecuentan. Lo que pasa es que acá lo que se rompió fue el pacto de ‘Las Julietas’ porque ellas lo que tienen es confidencialidad absoluta para poder recomendarlas”.