"¿Quién se atreve?": el impactante cambio de look de Daniela Cardone

Desde hace más de tres décadas, Cardone no hizo otra cosa que desafiar las expectativas. Su historia es la de una constante mutación. Cuando la industria imponía rostros dóciles y melenas previsibles, ella apareció con su perfil anguloso, su corte rebelde y una actitud que no buscaba agradar, sino imponerse. Su belleza nunca fue sumisa; fue un manifiesto.

Ahora, a los 60 años, vuelve a cambiar. No hay nostalgia en su gesto, sino una energía que mira hacia adelante. En los últimos tiempos ya había dado señales. Dejó atrás unas trenzas impactantes que le daban un aire tribal, casi chamánico, y luego apareció con un corte corto, ondulado, en tono rubio platino, como un homenaje sensual y lúdico a Marilyn Monroe. Pero esto último es distinto. Es radical. Es piel y hueso.

El espejo, esa máquina cruel de verdad, la devuelve ahora sin capas. Y ella no retrocede. No hay retoques, no hay filtros. El silencio de su cráneo rapado grita más fuerte que cualquier consigna. En tiempos en los que la imagen es todo, la exmodelo decide exponerse en su forma más cruda. No hay marketing: hay coraje.

No es la primera vez que Daniela sorprende. Desde sus comienzos como figura de alto perfil en el mundo del modelaje, hasta sus incursiones en la actuación y su constante presencia en los medios, siempre supo reinventarse. Cada cambio de look fue una declaración de principios. Cada aparición, una escena cargada de sentido. Pero este nuevo paso parece cerrar un ciclo y abrir otro aún más audaz.

Porque hay algo profundamente simbólico en raparse. En muchas culturas, el acto de quitarse el cabello implica renuncia, transición, renacimiento. Y eso parece estar haciendo Cardone: desnudarse para volver a empezar.

En tiempos de máscaras, filtros y simulacros, una cabeza rapada puede ser más disruptiva que mil palabras. Y ella eligió el silencio.

Hace apenas una semana, su voz se quebraba por el llanto que la invadía debido a la partida de Garfield, uno de sus gatos y compañero inseparable durante más de una década.

La actriz compartió con Teleshow el dolor por la pérdida de quien no solo era una mascota, sino un verdadero integrante de su familia. “Sabés cómo soy con mis bebés. Es el sexto gatito que se va. Mis compañeros de vida”, reveló con esa mezcla de amor incondicional y tristeza que solo entienden quienes tienen vínculos profundos con sus animales. Garfield, con su presencia tranquila y fiel, estuvo junto a la exmodelo en incontables momentos, y su ausencia deja un hueco imposible de llenar.

Para Cardone, el vínculo con sus gatos es un lazo del alma. Cada uno marcó una etapa, un recuerdo, una emoción. “Mis compañeros de vida”, repite, como un mantra que resume su manera de ver el mundo: en compañía de esos seres que, sin palabras, dicen todo. Desde siempre, la mamá de Brenda Gandini mostró un cariño entrañable por los animales, en especial por sus gatos, a quienes embalsamó luego de su muerte para sentir que la acompañan durante la vida.

FUENTE: Infobae