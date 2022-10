Quién es la mujer con la que Larry De Clay se casará a los 61 años

Un montón La pesadilla de Julieta Prandi: el desgarrador relato de los maltratos de su ex

Sin embargo, con el cambio de época y de estilo su protagonismo junto a Tinelli desapareció para convertirlo en un reídor del Bailando por un sueño. Hoy, retirado de la actuación, Larry De Clay tiene una vida muy tranquila y decidió casarse a los 61 años porque para enamorarse no hay edad.

Su gran amor se llama Rosa Speratti pero él le dice "Rosita" y tiene 45 años. “La propuesta fue en Miramar, en la playa, con Isabella, que es la hija de ella, y Santino, mi hijo más pequeño. Estábamos ahí tomando algo y de golpe me surgió esa necesidad. Le dije ´bueno, ahora que están los chicos acá, te quiero hacer una proposición´. Hubo un segundo de misterio, y le pregunté si se quería casar conmigo”, contó Larry De Clay en diálogo con Teleshow.

larry de clay 2.webp

Larry conoció a Rosita en el año 2017 cuando organizaron un evento para recaudar dinero para los hijos de Leo Rosenwasser, que había fallecido recientemente.

“Armamos un show para juntar plata para ellos en Liberarte, enfrente del Teatro San Martín. Estaba ahí en el medio del salón, saludando gente y viendo que estuviera todo ok, y me empuja. Y cuando me doy vuelta, ahí estaba ella, buscando una silla para una persona amiga y chocamos ahí”, recordó el humorista.

“Empezamos a charlar y la invité un día a Café La Humedad a escuchar tangos, esa fue nuestra primera salida, y acá estamos”, aseguró Larry.

La pareja contraerá matrimonio el 14 de octubre en una ceremonia muy íntima, nada más que para unas 100 personas. ¡Felicidades!