Quién es la joven novia de Roly Serrano: es 44 años menor que el actor

Roly Serrano hace dos años protagonizó un accidente con su auto y casi pierde la vida. Tras estar mucho tiempo en recuperación, el actor salió adelante y volvió a los escenarios. Ahora se dio a conocer que uno de los protagonistas de El Marginal está en pareja con una joven de 26 años, es decir, 44 años menor que él, que ahora tiene 70 años.

Quién es la joven novia del actor Roly Serrano La noticia se conoció en las últimas horas: Serrano, de 70 años, está en pareja con Candelaria Saldaño Vicente, de 26, una licenciada en teatro que también se mueve en el mundo artístico. La relación, que comenzó en Córdoba mientras el actor cumplía compromisos laborales, ya dio un paso más y ambos conviven.

novia de roly serrano El flechazo se dio en la provincia de Córdoba, donde Serrano se instaló para trabajar en la obra Suspendan la boda. Allí conoció a Candelaria, quien además de su formación académica, colabora con Nazarena Vélez en la producción teatral que se presenta en Carlos Paz.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas novia