Quién es la bellísima periodista que conquistó a Sebastián Ortega: las fotos

No todo es el escándalo de Alberto Fernández . Ahora el mundo del espectáculo está alborotado por el nuevo romance de Sebastián Ortega. Según una foto en la que se filtró, el productor televisivo habría conquistado a una hermosa periodista, que es la ex pareja de un jugador de fútbol.

La encargada de dar la primicia fue la conductora Yuyito González, en su programa de Ciudad Magazine. "Él es Sebastián Ortega y ella Solcito Rivas… juntos en Pilar por la tarde. Estaban los hijos de él, Helena y Dante. A los besos me contaron que estaban. A mí me habían contado, me dijeron que chequeara porque algo pasaba… A los pocos días me llega la foto donde ellos dos están juntos en Pilar tomando una merienda», comenzó diciendo.

image.png Sebastián Ortega y Solcito Rivas, su nueva novia

"Esto quiere decir que está re blanqueado porque estaban a los besos", lanzó la panelista. "Si ya están a los besos y si estaban los hijos quiere decir que esto es serio, es muy serio. Esto está super oficializado", agregó.

"No la iba a sacar nunca a ella porque no sabía que estaba separada de Nico Colazo", lanzó otro periodista. "Cuando a mí me comentaron yo no recordaba mucho de que estuviera separada de Nicolás Colazo. Cuando me puse a buscar no había mucha data al respecto, sólo muy pocas notas" agregó.

"Solcito Rivas si no me equivoco había tenido otro novio futbolista con el que había tenido un problema. Estaba de novia y el jugador de Independiente le fue infiel. La cuestión es que las chicas lo drogaron, le sacaron todas las cosas del departamento y por eso le saltó la infidelidad", rememoró.

"Después ella se puso a salir con Nico Colazo que en ese momento estaba jugando en Boca. Ella es fanática de Boca", dijo. "El enigmático del día es que los que están iniciando un romance… no sabemos hasta dónde llegará, son Sebastián Ortega y Sol Rivas. Qué hermoso", sentenció Yuyito González.

Las fotos de Solcito Rivas, la nueva novia de Sebastián Ortega

Embed - SOL RIVAS on Instagram: "♥Nochecita de Buenos Aires" View this post on Instagram A post shared by SOL RIVAS (@solcitorivas)

Embed - SOL RIVAS on Instagram: "La magia de este lugar Jujuy le han puesto de nombre" View this post on Instagram A post shared by SOL RIVAS (@solcitorivas)