Quién es el hombre por el que la China Suárez y La Joaqui se pelearon y dejaron de ser amigas

Yanina Latorre comenzó diciendo: “Es de un nivel de perversidad contarle a la mujer del tipo que te estuviste engrampando que te lo engrampaste y decirle que se lo decís para hacerle un favor... Yo no digo que no te metas con un casado, porque te puede pasar, ¡pero no hables así con la mujer!”.

Y agregó: “Yo tengo moralidad. Si me meto con un casado, no voy a ser amiga de la mujer. Hay tantos tipos... La Joaqui y la China Suárez eran amigas y Joaqui la detesta porque se le garch* a Ecko”.

La panelista explicó sus palabras: “¿Se acuerdan que hace poco la novia actual de Ecko la hizo m... a la China? Era porque se encamó con Ecko cuando estaba con la Joaqui que era amiga de ella”.

Yanina cerró el tema asegurando que hay más casos de engaño: “Me llegaron más actores con las mujeres que la odian (a la China Suárez) porque también estuvo ahí”.

Posteriormente, en sus redes sociales, Latorre volvió a apuntar contra la actriz: “Hace 4 años que cuento que China me hizo un juicio por el Wanda Gate. El juicio es a eltrece, a Mandarina, a Ángel de Brito y a mí. Anoche dije que fui a una audiencia y que el juicio no se estaba moviendo. No se dejen operar. Lo que dije es que a mí nadie me notificó de la cautelar que dicen que me mandó la China. No estoy notificada, no me llegó nada. La cautelar, ¿leen o lo explico de nuevo? También dije que iba a usar a Wanda de testigo. No dije que la presenté. Dije que la iba a usar en las nuevas causas que me quiera hacer China. También dije que Wanda es mi fuente, PORQUE ES VERDAD. Como todo lo que digo...”.