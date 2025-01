Quién es Dakota Gotth, la modelo que reemplazó a Wanda Nara en la vida de L-Gante

Mientras tanto, este domingo, el músico publicó imágenes de lo que fue su viaje en avión privado hacia Mar del Plata, justamente junto a quien para muchos sería su nueva pareja.

El referente de la cumbia 420 se mostró a punto de subirse a un vuelo privado junto a su media hermana Samira Porsi y Gotth, quien a su vez compartió un video donde se la ve junto al artista a bordo del avión.

“Otro día normal en la vida de Dakota”, expuso en una historia en la que bromeó sobre lo agitado que fue su fin de semana.

La modelo, conocida por definirse como “amante de las aventuras y nuevas experiencias”, cuenta con más de 170 mil seguidores de Instagram, donde comparte imágenes de alto voltaje.

Dakota, además, cuenta con 288 mil fans en TikTok que la posicionan como una influencer.

Embed - DAKOTA on Instagram: "I leave it in your imagination "