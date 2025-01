El papá de L-Gante destrozó a Wanda Nara tras la separación

El fuerte mensaje del padre de L-Gante

Miguel Preozi fue contundente: “Los autodenominados diferentes siguen mostrando el barro, se olvidaron de pulirse. Llegaron a un punto donde muestran su estado de inmadurez exponiendo a los hijos. A mi hijo le sugerí que no se suba a este bondi porque las consecuencias van a ser denigrantes”.

El hombre remarcó: “No me interesa en absoluto la situación sentimental de Elian con Wanda, solo debe cuidar en lo posible su profesión. Esto no suma, todo resta. Sólo puedo opinar de ellos por lo que expresan en los medios, personalmente no tengo intenciones de conocerlos”.

El papá de L-Gante cerró con un fuerte mensaje contra Nara: “Te pone cerca del carbón... Si no te quema, te ensucia”.

Qué dijo Wanda Nara para justificar su ruptura

La diva de Telefe expresó: “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia”.

Y añadió: “Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”.