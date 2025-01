El terrible gesto de Tamara Báez luego de que L-Gante confirmara su separación de Wanda Nara

La novela no para

La novela no para La China Suárez se mostró de compras con las hijas de Wanda Nara

Es que la influencer le dio “me gusta” al último posteo que la China Suárez hizo en Instagram. Con ese terrible gesto, dejó en evidencia su postura ante la relación de su ex con la empresaria de cosméticos.

El like de Tamara fue en la publicación, donde la ex Casi Ángeles se mostró posando en el pasto de la casa que compró Mauro Icardi. Esta actitud de la ex de L-Gante llamó la atención de los usuarios, quienes aseguraron que la joven apoya el vínculo entre la actriz y el delantero del Galatasaray.

Cabe recordar que, semanas atrás, la influencer habló del noviazgo de Elián con Wanda. Según relató, la empresaria de cosméticos fue la tercera en discordia en su pareja con el músico, ya que la relación entre ellos había empezado a los pocos meses del nacimiento de Jamaica.