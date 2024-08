Quebrada, Florencia Peña habló del supuesto video "hot" con Alberto Fernández: "No va a salir"

Florencia Peña decidió ponerle fin a su silencio y habló sobre los fuertes rumores sobre la existencia de videos íntimos con el expresidente Alberto Fernández. La conductora estuvo junto a Andrés Kusnetzoff en Urbana Play y visiblemente afectada dijo: “Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. el video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente”.

“Había pensado no hablar de esto. Básicamente el jueves cuando salgo del teatro, yo había ido a verlo a Benja, porque yo hay días que no tengo función porque el Coliseo está ocupado, me llaman y me dicen que soy TT en Twitter, por lo del Alberto, por tu visita”, comenzó su relato, al destacar que no tenía noción de qué se estaba diciendo sobre ella.

En ese punto, recordó que sus visitas a la Quinta de Olivos se dieron en el marco de la pandemia y en referencia a tratar de manejar un protocolo para que los actores pudieran ejercer su trabajo y cuestionó “el pensamiento de que yo por haber ido a una reunión, siendo mujer, la única manera de encontrarme en ese momento con el que era Presidente, o con quien quiera, porque yo, por el lugar que ocupo en mi medio me junto con un montón de hombres en reuniones, es solo haciendo un pet..”.

Visiblemente afectada, la prestigiosa profesional rompió en llanto y aseguró en diálogo con el periodista Andrés Kusnetzoff en Urbana Play: “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”, al entonces expresar que se trata de una “atroz mentira” el hecho de que vaya a salir un video que la comprometa.

“No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión”, explicó al graficar que en este hecho “me meten por la ventana”. También aclaró que “yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo, al que no le quepo, no le quepo”.

“Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente”, aclaró y agregó: “Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. yo no estuve en la Casa Rosada”.

Los chats entre Florencia Peña y Alberto Fernández en pandemia

Fue justamente en Twitter donde todo comenzó. “Alberto, perdón mi atrevimiento -le escribió Peña en un mensaje privado al Presidente-. Sé que estás a cuatro manos pero algo tenemos que hacer por los compañeros actores. Es muy duro lo que está pasando”.

“Acá estoy para charlar y aportar ideas. Los canales no van a ayudar con esta crisis”, continúa Florencia en su mensaje, escrito a las 15:02 del 7 de mayo. Y concluye: “Gracias, como siempre, por tu cuidado y amorosidad”.

El Presidente le respondió tres días después. “Denme ideas. Tengo algunas ideas yo”, le escribió a las 21:24 del 10 de mayo. Y le extendió una especie de advertencia, que desnudaba las internas en la comunidad artística: “Pero te confieso que no veo predisposición en todos. Escribime al WhastApp y vemos”.

“El ex Presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”, dice la nota que reporta declaraciones de Alberto Fernández. Con el titulo “Ojo negro”, Horacio Verbitsky, uno de los beneficiados del vacunatorio VIP que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández, reproduce las explicaciones que le dio el ex presidente sobre lo ocurrido con su ex esposa, Fabiola Yañez.

En una charla de una hora y media que tuvo lugar el viernes pasado por la mañana, Fernández le dijo que el moretón en el ojo de Yañez “no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”.