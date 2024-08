Alberto Fernández habló sobre las fotos de Fabiola Yañez: "No fue un golpe sino un tratamiento antiarrugas"

“El ex Presidente alega que el hematoma no se debe a un golpe, sino a un tratamiento estético contra las arrugas”, dice la nota que reporta declaraciones de Alberto Fernández. Con el titulo “Ojo negro”, Verbitsky, uno de los beneficiados del vacunatorio VIP que funcionó durante la gestión de Alberto Fernández, reproduce las explicaciones que le dio el ex presidente sobre lo ocurrido con su ex esposa, Fabiola Yañez.