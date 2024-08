La ingeniosa estrategia que usaba Alberto Fernández para hacer entrar sus amantes a la Casa Rosada

En las últimas horas se viralizaron dos videos que muestran a la humorista y panelista Tamara Pettinato en situaciones muy íntimas con Alberto Fernández , entonces presidente de la República; ahora se conocieron más datos que complican muchísimo al ex aliado de Cristina Kirchner .

En “Alguien tiene que decirlo” , el programa de Eduardo Feinmann que se emite por Radio Mitre , la periodista Mercedes Ninci dio información muy fuerte: “ Tamara Pettinato no fue dos veces, fue un montón de veces . Había dos ingresos, uno el de la calle Yrigoyen y otro por Rivadavia”.

Cómo hacía Alberto Fernández para ingresar famosas a la Casa Rosada

Y agregó un dato fundamental: “Entraron muchas famosas. Ese despacho presidencial era un hotel alojamiento. Me contaban que el ingreso de las famosas era por la parte de atrás, por el lado de la Plaza Colón”.

Ninci señaló que había un procedimiento para introducir a las artistas en la Casa Rosada sin que nadie las viera: “Cuando van con helipuerto o en auto, bajan frente a la Plaza Colón y hay una puerta que da al Museo del Bicentenario. Entraban por esa puerta, donde hay un ascensor que te lleva directamente al despacho presidencial”.

La periodista remarcó: “Muchas famosas entraban, jueces también, y no quedaba asentados. En la Casa Rosada ni siquiera quedaba asentado y se borraba, nadie asentaba nada”.

Embed - “El ascensor”, conmoción total por el modus operandi de Alberto Fernández con sus “amantes”

Tras escuchar este testimonio, Feinmann no ocultó su disgusto: “Ayer me fui a dormir con la sensación de asco, de relajo. Y hoy a la mañana me levanté con la misma sensación, de haber sido gobernados durante 16 años por lo peor de lo peor de la política argentina: el progresismo, el kirchnerismo, el populismo del siglo XXI, pero de baja estofa. Corruptos, ladrones, golpeadores, putañeros”.

El conductor sentenció: “Todo lo peor de lo peor, de la peor degradación de la política, eso es el kirchnerismo. El kirchnerismo es una enfermedad moral”.