Qué pasó con Silvina Luna: mirá su estado de salud

“Sí, por suerte. Tengo muchas amigas en común con Silvina y cada tanto, dos o tres días, mando un mensajito porque tampoco quiero molestar, porque tiene que estar tranquila. Lo último que me cuentan es que viene mejorando, muy de a poco, el proceso es muy lento, y ahora se están enfocando en que ella recupere su fuerza, su masa muscular, había bajado mucho de peso y entonces sigue trabajando con kinesiólogos para poder volver a caminar, a sentarse, a recuperar esa fuerza que ya tenía”, contó la panelista.

“Eso viene bien, pero el proceso es lento. Y lo que me dicen desde adentro es que va a estar, por lo menos, dos meses más internada. Que por suerte, como son buenas noticias y hay unas leves mejorías, se tiene que armar de paciencia y tenemos que seguir enviándole fuerzas para que pueda salir adelante lo más pronto posible. Ahora, en este momento, no está recibiendo visitas porque se está haciendo estudios que son bastante molestos y por eso prefiere no recibir a tanta gente”, cerró.