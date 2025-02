Prisión domiciliaria para Lautaro Teruel, condenado por abuso

Sin embargo, según el abogado defensor, Teruel no recibió el tratamiento médico adecuado en la prisión, por eso sufrió una recaída y tuvo que ser internado nuevamente.

Frente a ese panorama, los jueces Rodolfo Quinteros y Martín Martínez ordenaron que el acusado pudiera salir de la cárcel y transitar la condena en su casa, donde tiene pileta y jacuzzi, sin custodia ni tobillera electrónica.

Embed - Lautaro Teruel, familiar de LOS NOCHEROS, recibió el beneficio de la PRISIÓN DOMICILIARIA

La condena por abuso contra Lautaro Teruel

En octubre de 2021, Lautaro Teruel fue condenado a 12 años de prisión por dos casos de abuso sexual, uno de ellos en perjuicio de una menor que relató como el joven abusó de ella desde los 10 hasta los 13 años.

Mario Teruel, el padre del joven, confesó: “Él me contó algo que no es para nada lindo recordar, que había toqueteado a una nena. Cuando le pregunté qué más había, me dijo que no había nada más que eso, pero después me dijo que hubo otra toqueteada más a otra nena. A partir de allí que, con la denuncia de la primera chica, comienza todo este lío. Nunca había pasado en mi vida por una situación así, tan espantosa, porque no es solamente mi familia, son las otras familias también. He sentido cosas muy feas por mi hijo. Cuando le pregunté y me enteré de todo esto, era un extrañamiento total porque no sabía qué era lo que estaba sintiendo por mi hijo”.