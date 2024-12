Preocupación por la salud de Jorge Lanata tras la aparición de una nueva complicación

La abogada remarcó: “Jorge permanece dormido. Está las 24 horas monitoreado. Una terapia intensiva es un día a día. Estas cosas, aisladamente, no es que sean sumamente graves, lo único que hace es que, al estar tanto tiempo acá, obvio que genera... Yo entiendo que Jorge tiene tanta gente que lo ama y que lo sigue... Es mi compañero. Yo estoy acá para acompañarlo y con mucha fe. Es un gladiador. Tengo mucha confianza en el cuerpo médico. Obviamente que hay oscilaciones y bueno, no son lindas. Cuando es oscilación para abajo, no es linda...”.