Preocupación por la salud del actor Jorge Martínez: lo internaron en un centro de salud mental

Ante la partida de su mamá, el trabajo lo había ayudado a salir adelante. Y cuando volvieron a faltar las convocatorias para la actuación, de nuevo cayó en la depresión y aparecieron malos pensamientos. En 2018, habiendo realizado una exitosa temporada teatral con dos obras de teatro a la vez, quiso volver a hacer telenovelas. Y cuando tocó puertas no hubo respuesta. “No fue fácil, llamé a muchos productores y ninguno me respondió”, contó en una nota con Intrusos sobre los meses difíciles que atravesó.

“Será hora de terminar mi profesión”, consideró el actor que llevaba una carrera nacional e internacional y que no podía aceptar que no volvieran a convocar. Durante cuatro semanas estuvo inmerso en una depresión de la que logró salir adelante gracias a él mismo, cuando notó que así no podía avanzar. “Pensé en quitarme la vida. Fue un golpe muy fuerte, estaba muy, muy, mal. Fue una idea que se me cruzó por la cabeza y la tuve durante un mes”, se sinceró tiempo atrás.

Fue Linda Peretz -actual presidenta de la comisión directiva de la Casa del Teatro- quien contó cómo llegó su colega allí. Describió que estaba “cachuzo”. “Vino acá y empezó a mejorar de a poco. Se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”, contó Peretz sobre Martínez, quien permanece en la residencia ubicada sobre Avenida Santa Fe y Libertad, al lado del Teatro Regina.

Cómo se encuentra el actor Jorge Martínez en la Casa del Teatro

“Estoy bien. Estoy bien de salud. Estoy bárbaro. No tengo problemas económicos ni de salud. Así que estoy bien. Gracias, agradezco la gentileza”, dijo Jorge Martínez a través de un audio que envió a Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por la pantalla de Net. Sin embargo, no quiso hacer declaraciones sobre la decisión que lo llevó a vivir en la Casa del Teatro.

En ese entonces, Peretz, por su parte, detalló cómo era la situación de los residentes que se encuentran en la Casa del Teatro. “Se les ofrecen un montón de cosas que no tendrían si tuvieran que pagar un departamentito, o una habitación. Pagan una especie de cooperadora y se les da desayuno, almuerzo y comida a la noche”, indicó en Desayuno Americano. Además, precisó que los artistas realizan diferentes actividades de recreación y que cada uno tiene su médico de cabecera.

“La Casa del Teatro está al servicio de toda la gente que pertenece a la actividad teatral”, continuó, y detalló que todo aquel que vive allí no puede tener propiedades a su nombre ni “un sueldo exagerado”, motivo por el cual necesita ser albergado allí, como es el caso de Jorge Martínez, quien eligió instalarse junto con sus colegas y vivir acompañado. Y así, en parte, enfrentar la situación económica que atraviesa.