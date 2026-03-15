Premios Oscar 2026: las celebridades pasearon sus looks por la alfombra roja

La 98° entrega anual de los premios Oscar se consolida como el evento central de la industria cinematográfica internacional.

El conductor designado es Conan O’Brien, quien lidera la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La jornada está marcada por la presencia de figuras clave como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor.

Entre los momentos más esperados, la alfombra roja destaca como punto de encuentro para actores, directores y personalidades reconocidas, lo que reafirma el impacto del evento en la moda global.

Las celebridades participan tanto en la competencia como en el despliegue de estilo ante un auditorio colmado, en una ceremonia que se anticipa llena de sorpresas.

Infobae analizó los looks con los diseñadores Javier Saiach, Camila Romano, Verónica de la Canal y Benito Fernández.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Oscar 2026

Leonardo DiCaprio

image

“Leonardo DiCaprio apostó por el clásico esmoquin negro con camisa blanca y moño, respetando el código tradicional de la alfombra roja. La silueta es limpia y el corte impecable mantiene una elegancia atemporal. El moño podría haber sido un poco más grande y se ve ligeramente suelto. El reloj, una vez más, se vuelve protagonista dentro de un look muy seguro, clásico y correcto”, afirmó Saiach.

Demi Moore

image

“Demi Moore luce un espectacular vestido en negro y verde de plumas. Tiene una textura de escamas en la parte de la cintura y genera una silueta más entallada y un muy buen manejo del volumen. Te puede gustar o no, pero me parece inolvidable para una red carpet. Me encantó”, expresó Romano.

Saiach agregó: “Demi Moore llevó un vestido negro íntegramente trabajado en plumas, con un strapless construido en plumas de gallo que se proyectan hacia el escote generando un efecto dramático. El cuerpo evoca la textura y los ‘ojos’ del plumaje del pavo real, mientras que el mismo tipo de pluma vuelve a aparecer en el bajo, aportando movimiento. Un diseño teatral y sofisticado que apuesta por la fuerza expresiva de la pluma y logra una presencia muy impactante en la alfombra roja. Impresionante figura y las joyas y el peinado relajan para mostrar semejante pieza couture”.

Timothée Chalamet

image

“Me encanta el total white, me parece genial”, expresó Benito Fernández sobre el outfit de Timothée Chalamet. Además, comentó: “El traje me parece divino, el color me parece que tiene algunos defectos de construcción, pero se ve bien. El pelo no me gusta tanto”.

Kieran Culkin

image

“Culkin apostó por un esmoquin en tono marrón chocolate combinado con pantalón negro, una elección elegante y con personalidad. La camisa negra llevada sin moño aporta un aire relajado y contemporáneo. Sin embargo, para una alfombra roja como la de los Oscar el conjunto resulta algo informal. Lo más llamativo del look es el reloj, que termina captando más atención que el propio esmoquin”, dijo Saiach.

Heidi Klum

image

“Heidi Klum llevó un diseño columna bordado con hilos y pedrería que genera un efecto óptico sobre la silueta. El vestido recuerda a los clásicos looks de alfombra roja de comienzos de los 2000: elegante, pero dentro de un recurso estético que ya hemos visto muchas veces. Lo mismo sucede con la joyería, que acompaña el conjunto sin aportar un giro novedoso”, planteó Saiach.

Jessie Buckley

image

Verónica de la Canal opinó sobre el look elegido por Jessie Buckley: “Amo la combinación de rosa y rojo, es de esas combinaciones atemporales que ya son un clásico arriesgado que me enloquece. La caída del vestido y ese cuello me parecen muy oportunos al igual que la elección del peinado y makeup, que le aportan frescura al diseño”.

Nicole Kidman

image

Saiach observó el paso de Nicole Kidman por la gala: “Llevó un vestido strapless en tono rosa palo, trabajado con bordados y aplicaciones en tonos grises y peltre que se concentran en el corset y se transforman en un delicado peplum de plumas. La falda, de línea que acompaña el cuerpo, se prolonga con plumaje en el mismo tono que aporta textura y movimiento al conjunto. Un diseño elegante y etéreo que combina bordado y plumas con una sofisticación muy propia de la alfombra roja”.

Robert Downey Jr y Susan Downey

image

Sobre el look de Robert Downey Jr., Romano observó: “Robert Downey Jr. lució un smoking negro compuesto por una camisa al tono con un detalle bordado lineal y pantalón bootcut con tajos frontales. Completó su look con un broche de alta joyería y unas gafas translúcidas con marco negro”.

Respecto al atuendo de Susan Downey, la diseñadora valoró: Llevó un look correcto por el color bordó super tendencia y el paillette en escote asimétrico en un solo hombro y sustracción. Me parece un vestido de fiesta que podría utilizarlo en una fiesta de su agenda“.

Zoe Saldaña

image

Zoe Saldaña optó por un look total black. “Ella es una actriz que envuelve siempre un algo de nostalgia en su mirada y eso se refleja en su vestido de líneas simples y clásicas. Volvemos a tener el color rosa de la joya como casi un protagonista del look. Interesante opción darle casi el protagonismo absoluto a la joyería”, destacó de la Canal sobre la elección.

Chase Infiniti

image

Chase Infiniti lució un vestido largo en tono lila, confeccionado con un tejido ligero y de caída fluida. El diseño mostró una silueta ajustada en la parte superior, con escote corazón y finos tirantes.

Pedro Pascal

image

Romano precisó al ver el estilismo del actor Pedro Pascal: “Hay algo que no me cierra del look. La camisa y el pantalón tienen un corte increíble, pero el accesorio que usa me parece un plumero fuera de contexto. No logro entenderlo bien. Y que no tenga un saco o pieza más formal para una red carpet no me gusta”.

Mientras que Saiach apuntó: “La propuesta rompe con el código clásico de la alfombra roja y apuesta por una estética más artística y contemporánea, logrando una vez más llamar la atención. Sin embargo, para lo que nos tiene acostumbrados, al conjunto quizás le faltó un poco más de un ‘wow’ factor”.

Stellan Skarsgard y Megan Everett Skarsgard

image

“Stellan Skarsgard luce un smoking clásico con camisa blanca y moño negro. El vestido de Megan Everett Skarsgard está compuesto por un corset largo en crepe de seda opaco y unas mangas en gasa de seda natural asimétricas que caen hacia atrás formando una capa. Me gusta”, sintetizó Romano sobre la pareja.

Renata Reinsve

image

La actriz Renata Reinsve eligió un vestido largo de color rojo intenso, confeccionado en un tejido liso y estructurado. El diseño careció de tirantes y presentó un escote recto, mientras que una abertura alta en la falda dejó al descubierto una pierna.

Kumail Nanjiani

image

El comediante Kumail Nanjiani vistió un esmoquin negro de textura aterciopelada, con solapas anchas de satén y cierre cruzado. Combinó la chaqueta con una camisa gris claro y un moño negro clásico.

Milo Manheim

image

El actor estadounidense Milo Manheim apostó por un esmoquin negro con detalles clásicos, compuesto por un saco largo con solapas satinadas y pantalón a juego. Llevó una camisa gris oscura, fajín negro y moño del mismo tono.

Elle Fanning

image

Elle Fanning apostó por una silueta volumen con un vestido strapless en tul blanco que evoca el espíritu de la alta costura clásica. “El corset está completamente bordado y el trabajo en hilos de seda y plata dibuja ramas y motivos orgánicos que nacen desde el ruedo y se elevan hacia la mitad de la falda. La gran cola y el volumen de la falda refuerzan la idea de un vestido de gala espectacular. Fantástica”, consideró Saiach.

Benito Fernández sumó: “Impactante, el vestido es fabuloso. Cómo le quedan el color, el bordado, el maquillaje y el pelo. Un 10 redondo, la verdad que increíble”.

Mckenna Grace

image

Mckenna Grace optó por un vestido de gala en satén rosa pálido, de silueta princesa y escote amplio, que resalta el diseño estructurado del corsé y el volumen generoso de la falda. El modelo presenta pliegues y drapeados que aportan textura, y se complementa con un chal a tono confeccionado en la misma tela satinada, que cubre parcialmente los brazos.

Michael B. Jordan

image

Romano se detuvo en la elección de Michael B. Jordan. “Lleva un ambo en total black, el saco con cuello mao y botones grandes, pantalón recto y una cadera bastante protagonista en su look”, aseveró.

Hudson Williams

image

Hudson Williams se inclinó por un esmoquin negro de líneas sobrias, con solapas amplias y estructura recta, acompañado por una camisa y corbata en el mismo tono. El look se completa con zapatos de charol negro, un reloj y un prendedor decorativo en la solapa izquierda.

Emma Stone

image

Emma Stone llevó un vestido de silueta columna en blanco tornasolado, “completamente bordado con canutillos y mostacillas que aportan una textura luminosa. El escote en U —muy presente esta temporada— se acompaña de pequeñas mangas también bordadas que enmarcan los hombros con delicadeza. El cabello sencillo y las joyas discretas acompañan el estilismo y elevan un conjunto que apuesta por una elegancia sutil y bien equilibrada“, describió Saiach.

Charithra Chandran

image

La actriz lució un vestido strapless en satén verde esmeralda, de silueta ajustada en el torso y falda amplia con una larga cola. El diseño destaca por un gran lazo estructurado en la parte posterior, que aporta dramatismo y volumen a la espalda.

Kathy Bates

image

Romano opinó sobre el atuendo de Kathy Bates: “Su look total plateado: un vestido confeccionado en shantung de seda natural gris plata, con mangas largas, cuello bote y falda sirena en gajos. En la parte superior tiene un bordado con cristales y piedras. Lo completa con accesorios al tono. No me gusta. Parece todo arrugado, el corte es antiguo y el color me aburre”.

Alicia Silverstone

image

Alicia Silverstone asistió al gran evento con un vestido bicolor de inspiración clásica, con un corsé negro de terciopelo de escote pronunciado y hombros descubiertos, acompañado por guantes largos a tono que refuerzan la elegancia retro. La falda blanca, confeccionada en tejido brillante y drapeado, cae hasta el suelo con una suave cola, lo que aporta contraste y luminosidad.

Anne Hathaway

image

“Fantástica. Muy Old Hollywood. La combinación de rosa y negro que nunca falla. Muy bien acompañado por los guantes largos. El pelo, makeup y joyas impecables”, destacó de la Canal con respecto al estilismo de Anne Hathaway.

Arden Cho

image

Arden Cho sorprendió al llevar un vestido de encaje negro con silueta sirena y transparencias, rematado por dos mangas de satén verde que parten de los hombros y caen hasta el suelo. Estas mangas, adornadas con bordados florales en tonos pastel, se convirtieron en el foco del estilismo.

Melissa McCarthy

image

De la Canal destacó la elección de Melissa McCarthy: “Valoro muchísimo las horas de bordado que tiene ese vestido y el color de la pedrería es fabuloso. No siento que la combinación y la morfología sean lo que más le favorece a la actriz, tal vez otro tipo de escote y texturas”, agregó.

Jeremy Pope

image

“Jeremy Pope apostó por un esmoquin en blanco y negro de inspiración clásica, con chaqueta cruzada blanca y solapas negras que contrastan con el pantalón al tono. El gran moño y la camisa negra aportan dramatismo al conjunto, mientras que los broches y las gafas oscuras suman un gesto contemporáneo. Maravilloso, joven y moderno”, indicó Saiach.

Kirsten Dunst y Jesse Plemons

image

Kirsten Dunst llevó un vestido largo negro, de corte recto y sin tirantes, compuesto por varias capas superpuestas de tejido estructurado que crearon un efecto de volúmenes escalonados. Completó su look con un recogido pulido y brazaletes plateados. Jesse Plemons optó por un esmoquin negro de terciopelo con solapas satinadas, camisa azul claro y pajarita negra, acompañado de zapatos de charol oscuro.

Anna Wintour

image

Anna Wintour, fiel a su estilo, apostó por un conjunto que mezcla el rigor del negro con la delicadeza del blanco, según Saiach. El diseñador resumió: “El vestido blanco de mangas largas y escote a la base se acompaña de un gran collar y de un saco de corte sastrero en encaje negro, con una especie de peplum estructurado en un lado que aporta una línea interesante al conjunto. La transparencia del encaje deja entrever los colores y genera una lectura cromática que prácticamente se mueve entre tres tonos: blanco, negro y un gris sutil”.

Ryan y Ethan Hawke

image

Ryan Hawke vistió un vestido largo de gasa en color rojo profundo, con escote pronunciado en “V” y mangas largas abullonadas. La prenda llevó un cinturón joya de pedrería plateada en la cintura. Ethan Hawke eligió un esmoquin negro con saco largo y solapas satinadas, camisa negra y moño a juego, sumando un chaleco para completar el conjunto.

Jacob Elordi

image

El look elegido por Jacob Elordi fue elogiado por Benito Fernández: “Para mí, de los más elegantes. Me encanta la construcción del traje, la morfología, el chaleco, el corte le queda impecable. Se lo ve elegante, muy bien el pelo. La verdad que de los más elegantes y modernos del evento”.

FUENTE: Infobae