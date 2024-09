Por qué "Marcelito", el histórico Susano, fue reemplazado por Licha de Gran Hermano

Luego del regreso triunfal de Susana Giménez a la televisión, la ausencia de Marcelo Bezina, conocido como el histórico "Susano" de la diva, no no pasó desapercibida en esta nueva temporada tan esperada. A pesar de haber sido convocado por la producción del programa de Telefe, decidió no participar luego de no llegar a un acuerdo económico.

En una entrevista, Bezina explicó los motivos de su decisión: "Me llamaron de la producción, pero no llegamos a un acuerdo económico, es simplemente eso. Lo que me ofrecían no me convenía". Aunque fue difícil para él rechazar la oferta, debido al cariño que tiene por la diva, tras quince años de trabajo conjunto, enfatizó que necesitaba que el ofrecimiento se ajustara a su realidad actual.

image.png Bezina comenzó a trabajar con Susana en 2004, cuando tenía solo 24 años, y se mantuvo a su lado hasta el 15 de diciembre de 2019. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió enfocarse en otros proyectos. Actualmente, se desempeña en la administración pública, trabajando en la ANSES, donde lleva más de 28 años en el área de soporte técnico y administrativo. En relación con Licha Navarro , quien ocupará su lugar en esta nueva temporada, se mostró muy positivo: "Me pareció fantástico. No sabía quién era porque no miro televisión, pero lo busqué y me pareció un pibe súper canchero, carismático. Es muy acertado", comentó. De esta manera, dejó en claro que no guarda rencores y que, por el contrario, confía en que el nuevo "Susano" logrará conquistar al público tal como él lo hizo durante más de una década. Finalmente, el ex "Susano" comentó que siempre dará lo mejor de sí en cualquier proyecto en el que participe. Si bien siente un gran cariño por Susana y por todo lo que compartieron, también explicó que esta era una decisión que debía tomar en pos de seguir creciendo profesional y personalmente.

