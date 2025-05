Por primera vez, Ricardo Darín habló de la muerte de su hermana Alejandra: conmovedora definición

A cuatro meses de la muerte de la actriz Alejandra Darín, ex presidenta de la Asociación Argentina de Actores y hermana de Ricardo Darín, el actor habló por primera vez del dolor que significó perder a su hermana menor.

Declaraciones Ricardo Darín criticó al gobierno de Javier Milei, en medio del furor por El Eternauta: "No se puede enterrar la cultura de un país"

A pesar de que su partida causó un gran pesar en el mundo del espectáculo, su hermano, quien se había hecho presente en su velorio, no había hablado al respecto hasta el momento.

Sin embargo, en la actualidad su nombre aparece en todas las pantallas y medios del mundo tras el exitoso estreno de El Eternauta en Netflix, serie que lo ve protagonizar en el rol de Juan Salvo.

En ese contexto, Darín se sentó a hablar con El País de España para explayarse, no solo acerca de la producción, sino también sobre el duelo que se encuentra atravesando desde la muerte de Alejandra.

“Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crié. Mi testigo”, comenzó diciendo Ricardo, antes de frenar su respuesta ante su emoción.

Cuando pudo retomar la palabra, ante la acotación del entrevistador, siguió: “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo”.

“No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia”, agregó el reconocido actor.

El vínculo de Ricardo Darín con la religión

Fue entonces que retomó otra parte de la entrevista, en la que Darín había asegurado no ser religioso. “¿Ahí no envidia la fe de los creyentes?”, le consultó el periodista.

“Por supuesto”, respondió él. Y aunque admitió que le gustaría poder “depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo, lamentablemente, eso no me ocurre".

“Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”, concluyó Ricardo Darín.

FUENTE: Clarín