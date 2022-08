Piqué le da la peor noticia a Shakira y termina de destruirla

Gerard Piqué ya no tiene problemas, se muestra con Clara Chía Marti en todos lados El amor está en el aire y el futbolista lo tiene muy en claro, aunque eso signifique romper el corazón de Shakira en mil pedazos.

Esta semana supimos todo sobre la joven publicista de 23 años que se robó el corazón de Piqué y también pudimos ver a una Shakira destruida por enterarse que tan pronto su ex rehizo su vida. Ahora, el jugador decidió dar un golpe aún más bajo a la colombiana y protagonizó su rpimera tapa de revista junto a la joven.

piqué.jpg

Fue el paparazzi Jordi Martin quien los captó con su cámara cuando iban en pareja a un casamiento. Es que Piqué ya presentó a su novia a todas sus amistades y es quien ahora ocupa el sitio que solía tener Shakira. Es más, el casamiento es de uno de los mejores amigos del futbolista.

Se sabe que la cantante le había pedido prudencia pero a él no le importó ese acuerdo y ya se muestra feliz y campante con la chica en cuestión. Como si esto fuera poco, la imagen salió en la tapa de la Revista Hola y ahora las redes especulan con que Clara Chía Marti podría estar embarazada.

novia de piqué.jpg

Es que una prominente pancita hizo que los fanáticos enloquecieran y ahora creen que Clara Chía Marti espera un hijo de Gerard Piqué. De hecho, no sería nada extraño si tenemos en cuenta que el romance comenzó en frebrero. En ese momento, Piqué aún estaba con Shakira, a su vez salía con una mesera de 25 años y también se refugiaba en Clara Chía Marti. Un galán como las que ya no vienen aunque las fechas no dan y esperemos que esta nueva novia le aguante todas sus babosadas.