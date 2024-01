Paula Chaves se hartó y contó lo que realmente pasó con Zaira Nara

La modelo apuntó contra su ex mejor amiga: “Zaira se empezó a alejar de mí y preferí no andar mendigando y remando una amistad cuando del otro lado siento un freno. Queda en los medios como que yo no superé a mi ex, que no quiero que mi amiga sea feliz, pero no es así. Es una relación privada, pero no da caer en eso. Pasaron muchas cosas que me incomodaron”.

Paula remarcó: “Yo intenté un montón de tiempo hasta que di un paso al costado. La dos estábamos incómodas y ella empezó a alejarse. Cuando uno tira mucho de un lado y del otro lado no hay respuesta, me alejo. Sabía que esto se iba a enfriar y pasar. Yo quiero que sea feliz, pero no quería remar una amistad. Esto lo hablé con ella”.

Video de Paula Chaves hablando del final de su amistad con Zaira Nara en “Socios del Espectáculo”:

"NO QUERÍA MENDIGAR NI REMAR UNA AMISTAD CON ZAIRA NARA": PAULA CHAVES SOBRE LA PELEA Y EL FINAL

Qué dijo Zaira Nara.

La modelo, que es madrina de Filipa, la hija más chica de Paula y Pedro, confesó: “Yo la amo. A ella, a Pedro y a sus hijos. Para mí es familia. Estamos en un momento en el que no hay vínculo ni relación, no les voy a mentir. No tengo contacto con ella por ende con Fili, que es mi ahijada, tampoco”.

Y explicó: “Es un momento que yo respeto y que está bien. Esto pasa con relaciones intensas y cercanas. No sé qué pasará el día de mañana, pero mi sentimiento hacia ella está intacto. Son buena gente y me duele no estar cerca de ellos, no tenerlos en mi día a día. Soy madura y entiendo que hay circunstancias que te alejan de la gente. No me puedo quedar estancada, por eso no me enrosco en algo que sé que no va más”.