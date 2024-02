Paula Chaves rompió el silencio y destrozó a Flor Vigna

La modelo arrancó remarcando: “Primero, confió en Pedro . En su momento, cuando se instaló este rumor, le dije ‘¿no seré la tonta que está saliendo a dar móviles y decir que esto no pasó?’. Y Pedro me mira como diciendo ‘dale, Pau’. Y, desde ahí, nunca más fue tema ”.

Paula agregó: “Y aparte te digo otra cosa. Si hubiese sido real la infidelidad, la habría perdonado. Entonces, tendría que dejar de ser tema”.

En ese punto, la joven le mandó un fuerte mensaje a Flor Vigna, sin acusarla directamente de nada, pero dejándola en un lugar incomodísimo al sugerirle que cierre la boca.

Chaves detalló: “Ella no sabe manejarse. Lo mal que contestó y cómo se la agarró con Noelia Marzol, lo nerviosa que se puso queriéndose hacer la picante y que no le salió, todo lo que hizo en el ‘Bailando’”.

La mujer de Pedro fue directa: “Todo esto empezó por querer promocionar su tema con Noe y le salió mal. Antes de empezar a estar en el jurado, me pidió un consejo. Yo le dije que no le podía aconsejar nada porque había sido jurado cinco veces. ‘El único consejo que te puedo decir es que te calles, que no hables’. Es lo mejor. Se lo dije en el sentido de que no hable de más”.