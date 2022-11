Para Piqué que lo mira por TV: Shakira, convocada a Qatar 2022

Uno de los grandes ausentes del Mundial de Qatar 2022 será Gerard Piqué. El seleccionador de España, Luis Enrique, no convocó al experimentado defensor, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y participante de las copas de Brasil 2014 y Rusia 2018. Lo contempló en la prelista de 55 hombres, aunque el ex Manchester United, quien colgó los botines, no superó el corte. Pero quien sí estará en el país del Golfo para inaugurar la gran cita del fútbol será su ex esposa, Shakira.