Pampita confesó: ¿perdonó o no a la China?

"No tenía que perdonar nada. Son cosas que pueden pasar. Hubo un proceso en el medio, como en toda pareja, pero me parece lo más sano, entender, soltar… también enseñarle eso a nuestros hijos", comenzó.

Andy Kusnetzoff también le preguntó: “Tengo muy buena relación. Somos madres de chicos que son hermanos. Hay comunicación, fiestas, cumpleaños, emociones…nos respetamos muchos. Nunca me van a ver hablar mal de la madre de los hermanos de mis hijos”.

“Yo tengo muy buena relación con Eugenia”, interrumpió la conductora. “Somos las dos madres de chicos que son hermanos, hay comunicación, compartimos cumpleaños, fiestas, momentos de emoción, tal vez más tristes también”, agregó. Y fue terminante: “La vida nos puso en este lugar, lo tenemos muy claro, nos respetamos mucho y nunca me van a escuchar hablar mal de la madre de hermanos de mis hijos”, señaló con firmeza sobre la China.

A continuación, la ex conductora de El Hotel de los famosos reflexionó sobre su separación: “Uno sabe si quiere cargar con cosas, si quiere tener odios, rencores, creo que te termina afectando a vos, no te deja vivir la vida bien”, señaló, y se permitió dar un consejo al respecto: “Revisar lo de uno, reconocer situaciones desde el lugar de uno, no echarle la culpa ni fijarse tanto en lo que está haciendo el otro. En este caso nos unen los chicos, pero de cualquier manera el recorrido hubiera sido el mismo, por lo menos de mi parte”; cerró.

En ese punto, Andy apuntó que desde afuera las cosas se veían de un modo diferente, haciendo alusión a la sensación de enemistad que pudiera existir entre ellas. “Hay mucha fantasía y llama más la atención la gente que se lleva mal”, replicó Pampita. “Pero se puede llevar bien, me parece que es una elección, una decisión”. Aquí el conductor le preguntó a Paula Robles si se sentía identificada con las palabras de la modelo, respecto su relación de ex con Marcelo Tinelli: “Los hijos unen, acomodan todo con el tiempo. Y desde mi fomento la hermandad, la familia, el cuidado”, afirmó la madre de Francisco y Juanita.