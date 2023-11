Otra ex Gran Hermano estaría embarazada: "Estuvimos juntos, pero..."

Pampito y Guido Záffora, conductores del programa “Estamos Okey” hablaron del tema. Su panelista Agustín Rey reveló: “ Juliana Díaz podría estar embarazada . Está con unos problemas de salud, una gastroenteritis que después se fue modificando con vómitos, náuseas y exámenes médicos. El lunes se descompuso, con un tema estomacal, y estuvo tres días sin ensayar. Mañana podría volver”.

Consultada por el tema, la modelo negó todo usando un viejo y tradicional argumento: “Me hice un análisis, me pidieron en la clínica, pero tranqui, no pasa de gastroenteritis”.

Por su parte, Maxi Guidici entró en pánico al recibir la noticia del posible embarazo: “No sabía nada, me está por dar un infarto. ¿Qué tan cierto es eso? ¡Ay, Dios mío! Yo espero que sea una boludez más que se inventa porque me está por dar un infarto. Por favor, avísame si sabés algo porque no tengo ningún contacto. Ay, Dios mío. Nosotros estuvimos juntos no sé hace cuanto, pero no hace tanto. Podría estar embarazada de mí, digamos, pero me hubiese avisado, o me hubiese dicho algo”.

Es importante recordar que la relación entre los dos ex “Gran Hermano” terminó de muy mala manera, con acusaciones cruzadas y fuertes discusiones mediáticas que opacaron el desempeño de Juliana Díaz en el “Bailando por un sueño 2023”.