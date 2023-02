Oscars 2023: mirá todos los trailers de las nominadas a mejor película

El año pasado se vio cómo "CODA" se impuso en una gala caótica de los Oscars 2022, liderando así la lista de ganadores de los Oscars 2022, y ahora nos preguntamos quién será la siguiente en tomar el relevo en lo más alto de los premios Oscar. La cuenta atrás ha comenzado para la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, que reunirá a un fascinante grupo de veteranos y nuevas voces entre sus nominados. Esperemos (o no) que nos traigan momentos tan polémicos como la brutal agresión de Will Smith a Chris Rock en los Oscars 2022, donde un chiste sobre Jada Pinkett-Smith provocó uno de los momentos más incómodos de la historia de los Oscars.

TNT y HBO Max reunirán a la audiencia de América Latina en torno a la celebración más importante del mundo del entretenimiento, transmitiendo en vivo la 95ª entrega anual de los premios Oscar, que tendrá lugar el 12 de marzo a las 21:00hs Argentina en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La cobertura de TNT y HBO Max comenzará con el pre-show PUNTO DE ENCUENTRO, conducido por Heisel Mora y Anais Castro, analizando pronósticos, los glamorosos looks de las celebridades y los detalles más exclusivos de esta velada única. Por su parte, Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun tendrán acceso especial a la alfombra roja en Los Ángeles, palpitando junto a los artistas nominados toda la emoción de la celebración.

Además, una vez finalizada la transmisión, tanto la ceremonia de premiación como el pre-show, podrán volver a disfrutarse en HBO Max durante 3 días.

