Argentina 1985 cosechó un nuevo premio internacional

De este modo, Argentina, 1985 sumó un nuevo reconocimiento a su brillante recorrido local e internacional. La película de Santiago Mitre llegó como favorita a la ceremonia del Goya, una distinción que las producciones nacionales tuvieron en 18 oportunidades.

Desde la alfombra azul, emocionado y feliz, Peter Lanzani un rato antes de definirse el galardón, se refirió a la buena repercusión del film que protagoniza junto a Ricardo Darín. “No ensayamos nada”, reveló el actor cuando se le preguntó si ya tenían preparado el discurso de agradecimiento. Con el buen humor que lo caracteriza continuó: “Venimos a disfrutar. Después, veremos qué pasa”.

Acto seguido, repasó un poco cómo fueron los días de filmación de la película, en donde se revivió el Juicio a las Juntas Militares que llevaron a cabo los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo: “Fue un muy buen clima de laburo. Lo disfrutamos. Santiago es un director muy presente, muy claro en lo que quiere y en lo que no, que muchas veces es más importante todavía. La cabeza de cada director es un mundo y, la verdad, que me haya dado la posibilidad de entrar de alguna manera al suyo para mí fue espectacular. Me enseñó muchísimo tanto en lo profesional como en lo humano”.

https://twitter.com/PremiosGoya/status/1624533551415717890 #Goya2023 a Mejor Película Iberoamericana → Argentina, 1985, de Santiago Mitre (Argentina) pic.twitter.com/ncX9bBLk1r — Premios Goya (@PremiosGoya) February 11, 2023

Luego, Lanzani también se refirió a su amigo y compañero de elenco Ricardo Darín. “Es una hermosa persona. Más allá de lo que aprendí profesionalmente de él, porque es un tipo muy generoso, fue muy cálido conmigo, y eso se lo voy a agradecer toda la vida”, destacó. Enseguida el actor contó que la película tuvo un elenco muy grande y que todos los personajes son sumamente relevantes, tanto para la trama en sí como para la narración de la historia que se quiso retratar. “Es algo que está pensado minuciosamente, tanto por Santiago como por Mariano Llinás. Se nota desde la primera pincelada de la escritura del guion”, concluyó.

Finalmente, Argentina, 1985 obtuvo el máximo galardón de los Goya y Peter Lanzani subió al escenario a recibirlo.

Los Goya ya adquirieron un valor especial para el ámbito del cine, ya que la cinematografía española se ha ganado su lugar en la pantalla grande de todo el mundo. Figuras como Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Javier Bardem y Antonio Banderas entre otros, forman una importante lista de creadores y protagonistas. Ahora, con el avance de las plataformas de streaming, se potencia este listado y llegan a un público más amplio producciones de realizadores independientes o que están dando sus primeros pasos en la industria.

Por esa razón, la entrega de los Premios Goya es un anticipo de las producciones que estarán boca de todos cuando lleguen a la Argentina y a América Latina.

Fuente: Infobae