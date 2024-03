Oscar 2024: dónde se transmite, posibles ganadores y todos los detalles

¿Quiénes son los nominados favoritos de los Oscar 2024?

La elogiada Oppenheimer, de Christopher Nolan, encabeza las nominaciones de la noche, con menciones en 13 categorías, incluyendo Mejor película y Mejor director. Le sigue Pobres criaturas, por Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones, y Los asesinos de la luna de Martin Scorsese con 10. Barbie, el mayor éxito de taquilla de 2023, de Greta Gerwig, también destaca con ocho menciones, entre las que se encuentra Mejor canción por “What Was I Made For” y “I’m Just Ken”.

En la carrera por Mejor actriz, Sandra Hüller (Anatomía de una caída), Emma Stone y Lily Gladstone, acapararon la atención en redes sociales, convirtiéndolas en las principales contendientes, con esta última albergando la posibilidad de ser la primera nativa americana en ganar una estatuilla dorada. Para Mejor actor, la competencia es entre Cillian Murphy y Paul Giamatti (Los que se quedan), ambos en la búsqueda de su primer Oscar.

Se anticipa que Robert Downey Jr. logrará alcanzar el premio a Mejor actor de reparto, aunque Ryan Gosling podría ser su principal rival. A pesar de su éxito en taquilla, Barbie está generando gran discusión por las notable omisiones de Gerwig y Margot Robbie en la gala. El mayor termómetro de la competencia, los SAG Awards celebrados el pasado febrero no le otorgaron ningún reconocimiento al título pese a sus cuatro menciones. Esto pone en riesgo su relevancia en la próxima ceremonia.

Cambios en el anuncio de los premios de actuación

Una de las ceremonias más memorables fue la que se llevó a cabo en 2009, debido a un emocionante formato para otorgar los premios de actuación. En esa noche, anteriores ganadores de los Oscar presentaron a los nominados actuales, lo que generó momentos memorables, incluidas ovaciones del público y emotivos discursos.

Quince años después, a petición del público y siguiendo la propuesta inicial de los productores Laurence Mark y Bill Condon, la Academia planea revivir este formato en su evento del 10 de marzo. Aunque se mantiene en secreto a los presentadores, es probable que los ganadores del año anterior estén entre ellos, basándose en la tradición.

Las actrices Sophia Loren, Shirley MacLaine, Marion Cotillard, Nicole Kidman y Halle Berry presentan el premio a Mejor Actriz en los Oscar 2009. (Créditos: Getty Images)

Bad Bunny y otros presentadores de los Oscar 2024

En cada entrega de los Oscar, los presentadores seleccionados son una combinación de pasados ganadores, actores emergentes y otras figuras vinculadas a los nominados de ese año. Para esta edición, la Academia eligió a cuatro galardonados en la edición anterior: Brendan Fraser por The Whale, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis por Todo en todas partes al mismo tiempo. Además de otros ganadores de una estatuilla como Al Pacino, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Matthew McConaughey, Lupita Nyong’o, Sam Rockwell, Regina King y Octavia Spencer. La lista se completa con:

Bad Bunny

Jennifer Lawrence (Los juegos del hambre)

(Los juegos del hambre) Zendaya (Euphoria)

(Euphoria) Michelle Pfeiffer (Los fabulosos Baker Boys)

Jessica Lange (Tootsie)

Michael Keaton (Birdman)

Chris Hemsworth (Thor)

Dwayne Johnson (Black Adam)

Rita Moreno (Amor sin barreras)

Catherine O’Hara (Beetlejuice, el súper fantasma)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

John Mulaney (Big Mouth)

Ramy Youssef (Ramy)

¿Dónde se transmitirá los Oscar 2024?

La edición 96 de la ceremonia de los Oscar, que tendrá lugar el domingo 10 de marzo de 2024 a las 6:00 p.m. P.T., será transmitida en vivo para América Latina por el canal de pago de TNT, y en España por Movistar Plus+. La plataforma de streaming Max (ex HBO Max) también hará una cobertura completa del evento, que iniciará dos horas antes con un pre-show conducido por Axel Kuschevatzky y Lety Sahagun, quienes entrevistarán a las estrellas invitadas en la alfombra roja. Revisa los horarios en los que inicia la gala central de acuerdo a tu país:

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 6:00 p.m.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 7:00 p.m.

Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 8:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9:00 p.m.

España: 12:00 a.m. (del día siguiente)

¿Quién será el anfitrión de las premiaciones?

Jimmy Kimmel será el maestro de ceremonias oficial de los próximos Premios Oscar. El comediante del talkshow Jimmy Kimmel Live! debutó como presentador del prestigioso evento en 2017, el año donde se produjo la controvertida confusión al anunciar como ganador de Mejor película a La La Land en lugar de Luz de luna. La oportunidad para redimirse llegó en en 2018 y nuevamente en 2023.

Sin embargo, no estaba en sus planes volver a repetir su papel como anfitrión. Entonces, ¿cuál es el motivo de su regreso? “La primera vez [que pisó el escenario como presentador] hice una broma sobre Luz de luna que me dejó claro que la gran mayoría de la sala no había visto la película, a pesar de que ganó el mayor premio. Volví [al año siguiente] porque estaba Top Gun: Maverick. Sabía que si había un filme que la gente vio, me facilitaría el trabajo. [Por esa razón] cuando vi Barbie pensé: ‘Bueno, tal vez vuelva a hacer esto, al menos tengo un punto de referencia con todos’”, sostuvo en una entrevista con Los Angeles Times.

Una nueva categoría se agrega a los Oscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló la creación de una nueva categoría de premiación para los Oscar: la de mejor dirección de casting, que se introducirá durante la 98ª ceremonia, es decir, aún en 2026. Esta adición marca la primera categoría nueva desde la introducción del premio a la Mejor película de animación en 2001.

La formación de la Subdivisión de Directores de Casting en 2013, que ahora cuenta con casi 160 miembros, ha sido un paso importante hacia el reconocimiento de esta valiosa contribución. La Academia, bajo la dirección de Bill Kramer y Janet Yang, destacó la importancia del rol en la industria, y prometió compartir más detalles sobre las reglas de elegibilidad y votación para abril de 2025.

¿Quiénes son los nominados a los Oscar 2024?

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor Guion Original

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Live

Mejor Guion Adaptado

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Mejor cortometraje animado

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Mejor diseño de vestuario

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor maquillaje y peluquería

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Mejor cortometraje de acción real

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor canción original

“The Fire Inside” (Flamin’ Hot)

“I’m Just Ken” (Barbie)

“It Never Went Away” (American Symphony)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon)

“What Was I Made For?” (Barbie)

Mejor banda sonora original

American Fiction (Laura Karpman)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (John Williams)

Killers of the Flower Moon (Robbie Robertson)

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Poor Things (Jerskin Fendrix)

Mejor largometraje documental

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four DaughtersTo Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

"La memoria infinita" compite por el Oscar y es una de las favoritas para llevar el premio a mejor documental. (Créditos: Netflix)

Mejor cortometraje documental

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Ni Nai & Wài Pó

Mejor largometraje internacional

Io Capitano (Italy)

Perfect Days (Japan)

Society of the Snow (Spain)

The Teacher’s Lounge (Germany)

The Zone of Interest (United Kingdom)

Mejor película de animación

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor montaje

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor diseño de producción

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Mejor sonido

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Mejores efectos visuales

The Creator

Godzilla: Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible — Dead Reckoning, Part One

Napoleon

Mejor actor principal

Bradley Cooper (Maestro)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor actriz protagonista

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Mejor fotografía

El Conde (Edward Lachman)

Killers of the Flower Moon (Rodrigo Prieto)

Maestro (Matthew Libatique)

Oppenheimer (Hoyte van Hoytema)

Poor Things (Robbie Ryan)

Mejor Dirección

Jonathan Glazer (The Zone of Interest)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Mejor película