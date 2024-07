¡Nuevo round!: Lali Espósito volvió a apuntar contra Javier Milei

“Sin cine argentino, por decreto. Los argumentos anclados en la necesidad de orden, saneamiento y déficit cero son una falacia que esconde los verdaderos intereses de este gobierno: aniquilar el pensamiento crítico, la construcción de una identidad nacional diversa, el registro de los acontecimientos de esta época y borrar nuestra memoria como país”, reza parte del texto compartido por Espósito en las redes.

El texto sigue diciendo: “Por este motivo, nos oponemos a este plan sistemático contra las expresiones de la cultura nacional que busca acallar las voces disidentes y denunciamos los intentos de censura en nuestro país”.

La invitación que no fue

Meses atrás, Lali publicó un extenso texto para responderle al presidente, que comenzaba diciendo: “Mi nombre es Mariana Esposito, nací en Parque Patricios, al sur de la capital de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia”.

En ese punto, la artista remarcó: “¡Le pude comprar la casa a mis padres, señor presidente! No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo lejano sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país”.

Lali remarcó: “No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío, siempre. Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.