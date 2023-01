Noemí Alan habló de la infidelidad de Martín Lema con la hermana de Thiago de Gran Hermano

En las últimas semanas, Camila volvió a estar en la boca de todos pero no por su hermano, sino por el romance secreto que mantuvo con Lema y que Noemí descubrió de casualidad. La infidelidad recorrió todos los portales de espectáculo y solo faltaba la palabra de la afectada. La exvedette rompió el silencio y lo hizo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

noemí alan.avif

Noemí Alan reconoció que fue en un hotel donde encontró al uruguayo aunque aclaró que no tenía problema que estuviera con otras mujeres. “Lo que me molestó es que no se haya acordado de que habíamos quedado en encontrarnos para ir a comer. Yo fui y estaba acompañado y demasiado alegre”, dijo.

Aparentemente el vínculo entre ambos no exigía exclusividad pero a la exvedette no le gustó para nada enterarse que Martín Lema estaba con Camila y que él se lo mostrara sin ningún tipo de cuidado.

martín lema.avif

“Estaba ilusionada con la relación y con el tema de tener una compañía. Por eso, después de que me hizo una nota, acepté tener un encuentro con él. A ese le siguieron varios: tuvimos lindas salidas y charlábamos mucho. Pero yo sentía que la relación pasaba por una amistad y no por algo sexual”, aclaró.

"Lo disculpo porque es un pibe joven y estaba un poco alcoholizado. No quiero dejarlo mal parado, pero tendría que haberme avisado que iba a estar ocupado, Me cayó muy mal llegar a la situación de ir a buscarlo y encontrarlo acompañado”, cerró Noemí.

La otra que salió a hablar fue Camila y se desentendió de todo. La hermana del ex Gran Hermano usó su Instagram para decir que todo era mentira y que le daba mucho risa lo que habían inventado sobre ella.