No la dejan en paz: acusan a la China de robar...

“¿Quiso copiarse de cómo suena ‘Flaca’ de Calamaro o me parece a mí?”, se preguntó una usuaria de Twitter. “Es la misma progresión de acordes que ‘Flaca’ de Calamaro... Falleció la música”, acotó otro. “Dice la China que antes de sacar el tema se escuchó la discografía completa de Andrés”, opinó otra persona. “La China Suárez está vez no se robó un marido, pero alto afano a Calamaro”, comentó con malicia otra usuaria. “Agarraron una parte de la melodía de ‘Flaca’ de Calamaro, ‘Flores Amarillas’ de Floricienta y ‘Todas Tus Canciones’ de Daniela Herrero y le agregaron las frases de Flor Freijo”, dijo otro, señalando también cierto parecido con otras dos canciones. Sin embargo, entre tantos comentarios, hubo uno que llamó la atención del propio Andrés Calamaro y habló al respecto. “Creo que la China Suárez no quiere que una flaca le clave puñales en la espalda”, escribió, mordaz, el periodista y músico Julián Elencwajg luego de citar un tweet en el que se veía un adelanto de la canción de la actriz. “Ni se parecen !!! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio”, diferenció Calamaro desde su cuenta no verificada -en la que se hace llamar DJ Marvin Lee-, iniciando una serie de mensajes en los que dio su punto.

china2.jpg

“‘Flaca’ no es una canción pop ni una canción; es un groove muy bien tocado, con vientos y sintetizadores, con guitarra wah wah, Coral Sitar, rítmica… Es un instrumental con voces grabadas”, definió el músico que también tocó en las bandas Raíces y Los Abuelos de la Nada. “La primer melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk”, explicó después. “La gracia de ‘Flaca’ es que la letra no importa, es una ilustración; la letra la tienes los bronces, el ritmo y las alteraciones de la coda”, dijo.

“Son mas las diferencia que las coincidencias”, contestó Andrés luego del comentario de otro usuario que le marcó el parecido con el tema de Suárez. “Claramente, pero en la melodía (y acentuación) de las primeras dos lineas yo escucho a tu ‘Flaca’. De nuevo, dos canciones distintas, pero con similitudes asombrosamente innecesarias”, insistió el comentarista. A lo que Calamaro cerró: “‘Flaca’ está grabada el siglo pasado, es lícito grabar algo parecido”.