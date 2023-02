¿Nicole Neumann está peleada con su hija Indiana?: la palabra de la modelo

Nicole Neumann dará el sí con Manu Urcera y todo debiera ser felicidad en su vida pero no es así. Es que en las últimas semanas comenzó a circular la fuerte versión de que la modelo estaría distanciada de su hija mayor, Indiana Cubero .

En las redes sociales se generó la sospecha y los seguidores de Nicole pudieron ver el distanciamiento. No solo ya no compartían imágenes pasando el tiempo juntas sino que, Indiana no fue a Europa con la modelo que terminó llevando a sus hijas Allegra y Sienna.