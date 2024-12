Nicolás Olivieri: sentimiento folklórico albardonero y mucho más

-Yo te he presentado como folklorista, ¿a vos cómo te gusta que te presenten?

-Sí, así está bien. Yo soy folklorista, aunque siempre está la posibilidad de indagar por nuevos géneros musicales y yo no soy la excepción. También he estado probando cosas nuevas, otros estilos como baladas, vallenatos, etc. Un poquito de todo se podría decir.

-Estar en ‘La Voz Argentina’ es de las experiencias más fuertes que te han tocado vivir, ¿no?

-La verdad es que sí. Fue una experiencia muy linda y realmente algo que no me esperaba. Vino como muy de rebote.

-¿Por qué decís que llegó de rebote?

-Justo en ese 2022 yo estaba en Cosquín en las instancias finales del Pre-Cosquín. Eran como las siete de la mañana y yo estaba con mi viejo en la plaza Próspero Molina esperando los resultados y justo en esos días eran las audiciones para La Voz Argentina en Córdoba. Era un 19 de enero, ponele, y me dice mi viejo ‘viste que ahora están las audiciones para La Voz, no querés que vamos’. ‘Y vamos’, le dije yo. Las audiciones empezaban a las diez de la mañana, fuimos al lugar donde nos estábamos quedando y nos mandamos para Córdoba capital. Ahí estuvimos desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde que me tocó entrar. Tienen que haber habido unas diez mil personas para audicionar. Fui pasando cada instancia y llegó un momento en el que la gente de producción nos dijo ‘van a pasar ahora a firmar unos papeles’, no sé qué, y cuando pasamos a una sala en la que nos dieron los contratos la mayoría de las personas que pasaron conmigo estaban llorando. Yo no entendía nada y pregunté qué pasaba. Uno de los chicos me dijo que si no me había dado cuenta que estábamos a un paso de entrar al concurso. La verdad que a mí me costaba mucho asimilar lo que pasaba porque estaba con la cabeza aún en Cosquín.

Mirá la entrevista completa a Nicolás Olivieri en Media Hora Entre Preguntas