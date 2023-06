Nicki Nicole vivió un momento paranormal

Además, pese a su joven edad, Nicki Nicole aseguró que es un poco "señora" en cuanto a gustos musicales, algo que ha heredado de sus cuatro hermanos mayores y es por eso que en sus trabajos percibimos ritmos de tango, cumbias y otros estilos que no le importa explorar. "No me limito a los géneros", aseguró ella en la entrevista tras añadir: "Soy bastante ‘señora’, siento que al ser la más pequeña de los hermanos, me influye la música que ellos me han compartido, eso me hace la artista que soy".

Vale la pena recordar que Nicki fue la primera argentina en presentarse en el show de Jimmy Fallon en los Estados Unidos hace ya dos años, por lo cual podrá tener poca edad pero una carrera meteórica.

Además de sus gustos, en comida y música, la artista también contó una historia conocida por pocos. Se trata, nada menos, que de una experiencia paranormal que vivió la propia Nicki Nicole, siendo aún más pequeña, en su propia casa ubicada en Rosario.

"Era muy pequeña, estaba durmiendo y cuando me levanté sentí que había alguien o algo a los pies y no podía estirarlos, me fui corriendo a la habitación de mis padres pensando que era una broma de mi hermano, pero vi cómo él salía de su habitación. Esa casa tenía energía oscura, yo hasta el día de hoy recuerdo perfectamente que lo que pasó fue real, la casa ya no la tengo", comentó divertida la Nicki.

Nicki Nicole, es una de las artistas jóvenes que están despuntando en la industria, además de sus otros talentos. Colaboró con Rels B, Peso Pluma, Young Miko y la última colaboración con Milo J, entre tantos más.

"Alma", su tercer álbum de estudio, gira en toro al concepto de 'alma, corazón y mente': "Buscamos mostrar oscuridad, plenitud, felicidad y todos los puntos de lo que una siente y realmente siento que se plasmó al 100 por cien. Hay mucha transparencia, hay esencia mía". afirmó Nicki nicole.