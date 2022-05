Nazarena Velez reveló el motivo por el que se separó del padre de Barbie Velez: "No me dejaba..."

Nazarena Vélez es una ex "buena onda". La relación con los padres de sus hijos ha sido tormentosa mientras eran pareja pero la ex vedette parece haber superado las adversidades y hoy son una gran familia ensamblada, sobre todo con Alejandro Pucheta , el papá de Barbie Vélez .

La pareja se separó hace 27 años y ahora, por primera vez, Nazarena decidió contar los motivos de esa ruptura que no fue para nada tranquila y reconoce que en bastantes "malos términos".

nazarena y alejandro boda.jpg Cuando Nazarena Vélez se casó con Alejandro Pucheta eran unos adolescentes.

"Al principio nos separamos en malos términos, porque no me dejaba trabajar. Quería que esté con Barbie todo el tiempo. Yo tenía 20 años. Me iba a volver loca", relató Nazarena Vélez, dejando a todo el panel de LAM boquiabierto.

Es que Nazarena trabajaba con Gerardo Sofovich desde los 14 años y cuando se casó con Alejandro Pucheta tenía 18, por lo que llevaba bastante tiempo en la televisión. "Él quería que esté todo el día ahí con la nena, tenía esa cosa bastante machista", aseguró la ex vedette.

nazarena y barbie vélez.jpg Retro. Nazarena y Barbie Vélez.

Sin embargo, la madre de Barbie Vélez sostiene que Ale "es un tipazo" y que inclusive en algún momento se llevaron tan bien que "pensé en volver".

"Él está criado de una manera muy machista, tiene cosas antiguas, pero ahora cambió. Es re buen tipo", cerró la panelista.

Hoy, los ex se juntan bastante y se los pudo ver muy unidos en la crianza de Barbie Vélez que se casó hace poco más de un año con Lucas Rodriguez, el hijo de una ex pareja de Nazarena.

Nazarena, por su parte, también aclaró si Alejandro Pucheta tiene novia en este momento: "Andaba en algo pero ahora no sé", explicó y agregó "hablamos mucho, yo lo quiero un montón, para mí es como un hermano", se despachó muy serena la panelista de LAM.