Nazarena Vélez destrozó a Alfa: "Es machirulo, un viejo..."

Fiel a su estilo, Nazarena redobló la apuesta: “Tiene todo... Aparte hace comentarios de jeropa. Es todo el tiempo demasiado. A Furia le hizo comentarios de machirulo, de viejo asqueroso. De esos que cuando pasás por una vereda te incomodan”.

Repercusiones por la salida de Alfa

Alfa dejó la casa de “Gran Hermano 2023” por decisión propia antes de que lo expulsaran y Santiago del Moro fue el encargado de dar la noticia.

“Alfa ya no está. Alfa se fue”, comenzó diciendo el animador, parafraseando la recordada canción de Nek, intentando quitarle importancia a los violentos episodios que protagonizó el empresario.

Del Moro remarcó: “Ustedes llevaron un conflicto de afuera, adentro de la casa. No sé quién empezó. Pero tranqui, porque Alfa ya no está. Ya está fuera de juego, fuera de competencia. Ha sido eliminado. En realidad, se ha ido antes de que venga la eliminación, la expulsión. Ya está, listo”.

En ese momento, Catalina lo interrumpió para confesarle: “¿Te puedo decir algo, Santi? La verdad es que la pasé mal, que no era mi idea esto, sinceramente, pero la pasé muy mal. Muy, muy, muy mal. Creo que mis compañeros se dieron cuenta sin decir absolutamente ninguna palabra”.

La joven reconoció: “Verdaderamente fui tres o cuatro veces al confesionario por día porque verdaderamente no la pasé bien. Me pareció muy mal educado. Yo sé que tengo modales que no están buenos, lo admití siempre, pero fue muy mal educado. Me dijo cosas muy feas a mí y a mis compañeros también. Y la verdad que convivir con una persona así, en esta casa, es muy difícil. Yo le dije a ‘Gran Hermano’ que era muy difícil”.

Santiago del Moro le respondió: “Igual les repito, chicos, este es un juego de convivencia. Así que control, chicos, somos todos grandes, personas adultas”.