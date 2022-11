Nati Jota, otra vez "cancelada" en Twitter

Como es una costumbre en el último tiempo, la influencer Nati Jota fue cancelada en las redes, esta vez en Twitter. La joven dio una nota para Infobae y una opinión sobre un tema no le gustó mucho a un grupo de personas.

Nati Jota habló del machismo y comentó: “El machismo me afectaba. Y ahora también”. Después hizo otras declaraciones. Mirá:

Estas no fueron bien recibidas por algunas mujeres, en Twitter una usuaria escribió: “conseguite un problema honesto hermana”.

La influencer no tardó en responderle y citando el tuit escribió: “Sostengo. Es algo pequeño, que por cierto aclaro que lo es, y que evidencia un gran inconsciente machismo detrás. Pasa q si no estás ahí no lo ves, y obvio q siempre es más divertido bardear”.

https://twitter.com/natijota/status/1589181061581660160 Sostengo. Es algo pequeño, que por cierto aclaro que lo es, y que evidencia un gran inconsciente machismo detrás. Pasa q si no estás ahí no lo ves, y obvio q siempre es más divertido bardear https://t.co/3K68Zxxbru — NATI JOTA (@natijota) November 6, 2022

Mirá lo que dijeron otros usuarios:

https://twitter.com/sofiaotero_/status/1589048263415857153 El odio desmedido que tienen por Nati Jota es 100% misoginia. Parece que dimos la vuelta y pasaron de aliadines a odiar a las mujeres abiertamente — Sofi (@sofiaotero_) November 6, 2022

https://twitter.com/AliadodeMilei/status/1589267134525640707 Que alguien le avisé a nati jota que el feminismo está muerto. — Farbor | Hater Personal (@AliadodeMilei) November 6, 2022

https://twitter.com/gerollabra/status/1589300020083576832 y bueno capaz que justo NATI JOTA no puede llegar a aportar nada interesante en una charla digamos https://t.co/llKJ0rMVzY — (@gerollabra) November 6, 2022

https://twitter.com/MagaliAzulada/status/1589309350941986816 Mucho no me banco a Nati Jota pero en esto tiene mucha razón. Es más,está tan naturalizado que nunca me lo cuestioné. https://t.co/EaUGESdFUD — Magali (@MagaliAzulada) November 6, 2022

https://twitter.com/natijota/status/1589301491898408961 En paralelo también hay mucha gente bancando, y agradezco el doble xq yo sé que es mucho más canchero y fácil bardear a nati jota. — NATI JOTA (@natijota) November 6, 2022