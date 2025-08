Natasha Rey volvió a mandar al frente a Mauro Icardi y contó una fuerte intimidad del futbolista

La tormenta no pasa

Pero antes de esto, Rey subrayó que Wanda Nara no le envió el video, ya que era un rumor que comenzó a correrse tras la publicación. En otro momento de la charla, Ángel de Brito le preguntó si todas las charlas que mantuvo con Icardi eran subidas de tono y ella contestó sin problemas: "Tengo chismes también... Se hablaba de todo, obvio que sí". Pero esto no fue todo, y a que la modelo expresó que Icardi le confesó que no tiene buena intimidad.

Natascha Rey mandó al frente a Mauro Icardi y contó otra intimidad

"Que no garch* bien, por ejemplo", deslizó la modelo de manera rápida y esta confesión sin dudas sorprendió al propio conductor de LAM. De Brito rápidamente le preguntó si "con la actual (China) o con la anterior (Wanda)" y ella se mantuvo en completo silencio.

Marixa Balli hizo sin lugar a dudas una de las preguntas más picantes y le consultó si tenía en su poder "muchas fotos de Icardi". En esta ocasión, Natasha fue directa: "Mirá... Grabaciones de pantalla también", dejando en claro que tiene en su poder más material que podría comprometer a la pareja de Eugenia China Suárez.